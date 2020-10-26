Altekma yükselişe geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk sezonuna hızlı bir giriş yapıp ardından üst üste 4 maç kaybeden Altekma, daha sonra İnegöl Belediyespor (3-1) ve Bursa Büyükşehir Belediyespor (3-0) galibiyetleriyle yeniden yükselişe geçti. Oynadığı 10 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve topladığı 15 puanla 6'ncı sırada yer alan İzmir ekibi performansıyla umut verdi.İnegöl Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle gerçek güçlerini bir kez daha gösterdiklerini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Can Gürsel, "İyi konsantre olup galibiyete odaklandığımızda istediğimiz sonuçları alıyoruz. Şimdi çarşamba günü zirve yarışı veren Halkbank'ı İzmir'de konuk edeceğiz. İyi hazırlanıp, mücadeleci ruhumuzu sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" dedi.