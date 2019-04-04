Altepe'den Aktaş'a Sürpriz Ziyaret
2 saat önce
Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 31 Mart mahalli seçimlerinde tekrar göreve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sürpriz ziyarette bulunarak kendisini tebrik etti.
Eski Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe
, 31 Mart mahalli seçimlerinde tekrar göreve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
'a sürpriz ziyarette bulunarak kendisini tebrik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için cumhur ittifakı adayı Alinur Aktaş ile millet ittifakı adayı Mustafa Bozbey
arasındaki nefes kesen yarışta ipi Aktaş göğüsledi. Aktaş'a seçim sonrası bir çok isimden tebrik gelirken, bir tebrik de Recep Altepe'den geldi. Aktaş, "Geçmiş dönemlerde Osmangazi Belediye Başkanlığı
ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Recep Altepe'ye şehrimize hizmetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:31 Kaynak: İHA
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