Son Dakika Haberleri: Altepe'den Aktaş'a Sürpriz Ziyaret

Altepe'den Aktaş'a Sürpriz Ziyaret

2 saat önce

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 31 Mart mahalli seçimlerinde tekrar göreve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sürpriz ziyarette bulunarak kendisini tebrik etti.

Altepe'den Aktaş'a Sürpriz Ziyaret, System.String[]
Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 31 Mart mahalli seçimlerinde tekrar göreve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sürpriz ziyarette bulunarak kendisini tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için cumhur ittifakı adayı Alinur Aktaş ile millet ittifakı adayı Mustafa Bozbey arasındaki nefes kesen yarışta ipi Aktaş göğüsledi. Aktaş'a seçim sonrası bir çok isimden tebrik gelirken, bir tebrik de Recep Altepe'den geldi. Aktaş, "Geçmiş dönemlerde Osmangazi Belediye Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Recep Altepe'ye şehrimize hizmetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:31 Kaynak: İHA

Recep Altepe, Bursa, Alinur Aktaş, Politika
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