Son Dakika Haberleri: Alternatif Bank 2018’de yüzde 24 büyüdü

Alternatif Bank 2018’de yüzde 24 büyüdü

1 saat önce

Alternatif Bank, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek aktiflerini 25,9 milyar TL seviyesine yükseltti.

Alternatif Bank 2018’de yüzde 24 büyüdü, System.String[]
Alternatif Bank, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek aktiflerini 25,9 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın konsolide net karı 205 milyon TL oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:38 

Ekonomi
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