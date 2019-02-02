Alternatif Bank 2018’de yüzde 24 büyüdü
1 saat önce
Alternatif Bank, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek aktiflerini 25,9 milyar TL seviyesine yükseltti.
Alternatif Bank
, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek aktiflerini 25,9 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın konsolide net karı 205 milyon TL oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:38
GAP Yatırımları İstihdamı Artırdı, Göçü Azalttı
Antalya'daki Hortum Felaketi, Menüden Patlıcanı Çıkarttı
İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu
Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım