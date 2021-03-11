Alternatif Bank 2021 hedeflerine odaklandı - Son Dakika

Alternatif Bank 2021 hedeflerine odaklandı

11.03.2021 12:43
Alternatif Bank 2021 hedeflerine odaklandı, System.String[]

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bankayı geleceğe taşıyacak yatırımları sürdüreceklerini belirterek, "Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bankayı geleceğe taşıyacak yatırımları sürdüreceklerini belirterek, "Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alternatif Bank'dan yapılan açıklamaya göre, banka tarafından, salgın döneminde yürütülen çalışmaların ve ortaya konulan performansın tüm çalışanlarıyla birlikte değerlendirilmesi amacıyla 2021 Dijital Vizyon toplantısı düzenlendi.

1.000'den fazla çalışanın online ortamda katılımıyla düzenlenen toplantıda, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür ve banka üst yönetimi sunumlarını gerçekleştirdi.

"Gücünü Fark Et, Gelecek Biziz" mottosu ile düzenlenen toplantıda, bankanın 2021 yılı hedefleri ile orta vadeli planları aktarıldı.

Kaan Gür, toplantıda yaptığı açıklamada, seneyi başarılı bir performansla tamamlamaktan son derece mutlu olduklarını kaydederek, "Ekonomik dengelerin, iş yapış şekillerinin, müşteri beklentilerinin değiştiği bu dönemde, sağlığımızı önceliklendirip iş sürekliliğinden ödün vermeden, temkinli ancak çevik hareket ederek hızla uyum sağlayıp istikrarlı büyümemizi sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte dahi sektör ortalaması üzerinde sağlıklı şekilde büyüyüp hedeflerini tutturduklarını bildiren Gür, müşterilerini dinleyerek, ihtiyaçlarını anlayarak yanlarında olduklarını belirtti.

"İstihdama ve ihracatçıya önemli destekler sunduk"

Ekonominin devamlılığına, istihdama ve ihracatçıya önemli destekler sunarak danışmanlıklarıyla fark yarattıklarına inandığını kaydeden Gür, şöyle devam etti:

"Biz her dönemde kendi başarı hikayesini yazan güçlü bir ekibiz ve 'Gücünü Fark Et, Gelecek Biziz' diyerek birlikte geleceğe ilerliyoruz. Bu yolda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz hissedarımız Commercial Bank'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın azmi ve motivasyonu, hissedarımızın bize duyduğu güven ve sağladığı katkılarla, Alternatif Bank'ı geleceğe taşıyacak yatırımları sürdürürken, basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz."

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Commercial Bank Murahhas Azası Ömer Hüseyin Alfardan da takım olmaktan güç alarak büyük bir özveriyle çalışıp elde ettiği sonuçlardan dolayı tüm Alternatif Bank ailesini kutladı.

Yaşanan gelişmelerin, 2021 yılı için ekonomik beklentilerin daha olumlu yönde gelişeceğini gösterdiğini kaydeden Alfardan, "Yine de zorlu bir yılın daha bizi beklediğini biliyoruz. Ancak yetkin bankacılar olarak Alternatif Banklıların ekonomiye değer katacak başarılı işlere imza atacağına inancım tam. Bu noktada Commercial Bank olarak desteğimizi daha da fazla göstereceğimiz bir dönem olacağını özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Alternatifbank, Kaan Gür, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank 2021 hedeflerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Taffarel'den Galatasaraylıları şaşırtan sözler: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı Alex'ti Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi         
13:46
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü         
12:26
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı         
11:43
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alternatif Bank 2021 hedeflerine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei