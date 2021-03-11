Alternatif Bank 2021 hedeflerine odaklandı

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bankayı geleceğe taşıyacak yatırımları sürdüreceklerini belirterek, "Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alternatif Bank'dan yapılan açıklamaya göre, banka tarafından, salgın döneminde yürütülen çalışmaların ve ortaya konulan performansın tüm çalışanlarıyla birlikte değerlendirilmesi amacıyla 2021 Dijital Vizyon toplantısı düzenlendi.

1.000'den fazla çalışanın online ortamda katılımıyla düzenlenen toplantıda, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür ve banka üst yönetimi sunumlarını gerçekleştirdi.

"Gücünü Fark Et, Gelecek Biziz" mottosu ile düzenlenen toplantıda, bankanın 2021 yılı hedefleri ile orta vadeli planları aktarıldı.

Kaan Gür, toplantıda yaptığı açıklamada, seneyi başarılı bir performansla tamamlamaktan son derece mutlu olduklarını kaydederek, "Ekonomik dengelerin, iş yapış şekillerinin, müşteri beklentilerinin değiştiği bu dönemde, sağlığımızı önceliklendirip iş sürekliliğinden ödün vermeden, temkinli ancak çevik hareket ederek hızla uyum sağlayıp istikrarlı büyümemizi sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte dahi sektör ortalaması üzerinde sağlıklı şekilde büyüyüp hedeflerini tutturduklarını bildiren Gür, müşterilerini dinleyerek, ihtiyaçlarını anlayarak yanlarında olduklarını belirtti.

"İstihdama ve ihracatçıya önemli destekler sunduk"

Ekonominin devamlılığına, istihdama ve ihracatçıya önemli destekler sunarak danışmanlıklarıyla fark yarattıklarına inandığını kaydeden Gür, şöyle devam etti:

"Biz her dönemde kendi başarı hikayesini yazan güçlü bir ekibiz ve 'Gücünü Fark Et, Gelecek Biziz' diyerek birlikte geleceğe ilerliyoruz. Bu yolda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz hissedarımız Commercial Bank'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın azmi ve motivasyonu, hissedarımızın bize duyduğu güven ve sağladığı katkılarla, Alternatif Bank'ı geleceğe taşıyacak yatırımları sürdürürken, basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz."

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Commercial Bank Murahhas Azası Ömer Hüseyin Alfardan da takım olmaktan güç alarak büyük bir özveriyle çalışıp elde ettiği sonuçlardan dolayı tüm Alternatif Bank ailesini kutladı.

Yaşanan gelişmelerin, 2021 yılı için ekonomik beklentilerin daha olumlu yönde gelişeceğini gösterdiğini kaydeden Alfardan, "Yine de zorlu bir yılın daha bizi beklediğini biliyoruz. Ancak yetkin bankacılar olarak Alternatif Banklıların ekonomiye değer katacak başarılı işlere imza atacağına inancım tam. Bu noktada Commercial Bank olarak desteğimizi daha da fazla göstereceğimiz bir dönem olacağını özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.