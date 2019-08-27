Son Dakika Haberleri: Alternatif Bank'a Stevie'den 4 ödül
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Alternatif Bank'a Stevie'den 4 ödül

1 saat önce

Alternatif Bank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında dört farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Alternatif Bank'a Stevie'den 4 ödül, System.String[]

Alternatif Bank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında dört farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, iş dünyasının saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında dört farklı kategoride ödül aldı.

Banka, "Yılın Marka Değişimi", "Bankacılık Sektöründe Yılın Şirketi" ve "Yılın İletişim Bölümü" kategorilerinde bronz ödüle değer görülürken, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür'e ise "Bankacılık Alanında Yılın Üst Düzey Yöneticisi" dalında altın ödül verildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, aldıkları ödüllerin, ekip arkadaşlarıyla beraber gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları global anlamda taçlandıran özel bir anlam taşıdığını aktardı.

Uluslararası saygınlığı olan organizasyonlardan alınan ödüllerin kendileri için her zaman motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Gür, 2018'de başarılı bir marka dönüşümüne imza atarak başladıkları stratejik iş planında çok önemli yol katettiklerini anlattı.

Kendileri için en büyük ödülün müşterilerin teveccühü olduğunu vurgulayan Gür, bunu sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Yedi farklı alanda, her yıl 70'ten fazla ülkeden 12 binin üzerinde başvuru alan ve bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen program kapsamında bu yılki ödüller, 19 Ekim'de Viyana'da sahiplerine verilecek.

Alternatifbank, Kaan Gür, Gür, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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