Alternatif Bank çalışan gelişimi odaklı yatırımlarını açıkladı - Son Dakika

Alternatif Bank çalışan gelişimi odaklı yatırımlarını açıkladı

29.03.2021 14:29
Alternatif Bank çalışan gelişimi odaklı yatırımlarını açıkladı, System.String[]

Alternatif Bank'ta salgın sürecinin başından itibaren gerçekleştirilen güven anketlerinde, alınan tüm aksiyonlara dair memnuniyet oranları yüzde 98'in üzerine çıkarken, uzaktan çalışma deneyim anketinde yüzde 100'e yakın memnuniyet oranına ulaşıldı.

Alternatif Bank'ta salgın sürecinin başından itibaren gerçekleştirilen güven anketlerinde, alınan tüm aksiyonlara dair memnuniyet oranları yüzde 98'in üzerine çıkarken, uzaktan çalışma deneyim anketinde yüzde 100'e yakın memnuniyet oranına ulaşıldı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, salgın sürecinde bir yılı geride bırakırken, değişen koşullarda çalışanlarının sağlığını, iş ve sosyal hayatını desteklemeye yönelik yürüttüğü çalışmaları değerlendirdiği bir rapor açıkladı.

Banka salgın sürecinin başından itibaren gerçekleştirilen güven anketlerinde, alınan tüm aksiyonlara dair memnuniyet oranları yüzde 98'in üzerine çıkarken, hayata geçirilen yenilikçi uygulamalar sayesinde uzaktan çalışma deneyim anketinde de yüzde 100'e yakın memnuniyet oranına ulaşıldı.

Banka, sektörde uzaktan çalışma kültürünün temel değişimlere yol açtığı son bir yılda, başta sağlık ve psikolojik destek çalışmaları olmak üzere, online eğitimler, kariyer destek programları, iş-yaşam dengesini güçlendirmeye yönelik uygulamalar ve aktif iç iletişim stratejisiyle çalışan deneyimini geliştirmek adına önemli adımlar attı. Büyük bir bölümü uzaktan çalışma modelinde geçen bir yıl boyunca, iştirakleri dahil 1.000'in üzerinde çalışanının her birini en az bir eğitim programına dahil ederken, ortalama eğitim yatırımı yıllık 48 saat (yaklaşık 7 iş günü) olarak gerçekleşti. Bu dönemde iş liderlerinin yöneticilik yetkinliklerini yeni nesil uygulamalarla desteklemek üzere 23 yöneticisini uluslararası alanda önemli bir yere sahip Ashridge Akademi ile çok kapsamlı bir sertifika programına dahil etti.

Geçen yıl liderlik odaklı eğitim başlıklarında 304 çalışan 901 günlük eğitim aldı. 790 çalışan ile toplam 3 bin 230 gün teknik eğitimler gerçekleşti. 351 çalışanla toplam 392 günlük, yeni nesil Yetkinlik & Kişisel Gelişim Eğitimleri düzenlendi. 595 çalışanın toplam 354 gün kurum dışı zirve ve seminerlere katılımı sağlanarak desteklendi.

"İçeriden yönetici atama oranı yüzde 75"

Çalışanlarını akademik kariyerleri konusunda da destekleyen Alternatif Bank, Gradus ismini verdiği destek programıyla yüksek lisans ve MBA yapmak isteyen Alternatif Banklılara maddi olarak katkı sağlıyor. 2020 yılında 3 üniversitede 6 çalışan yüksek lisans programına dahil oldu. Diğer taraftan 2020 yılında geniş katılımlı bir online İngilizce dil programı hayata geçirilerek toplam 154 çalışana İngilizce dil desteği sağlandı. Eğitim programları profesyonel eğitim danışmanlıklarının yanı sıra üniversite işbirlikleri ile de destekleniyor. 2020 yılında ayrıca Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Alternatif Bank'a özel bir içerikle 44 saatlik bir Hukuk Sertifika Programı gerçekleştirildi.

Birbirinden öğrenerek gelişime inanan Alternatif Bank bünyesinde 46 iç eğitmen bulunurken, kurum içi mentörlük sistemiyle de bugün 36 çalışan mentör & menti olarak birbirlerine destek oluyor.

Alternatif Bank Lider Gelişim Programı ise 2018 yılından bu yana kesintisiz devam eden ve kurumun kendi içinden yöneticiler gelişmesini sağlayan bir proje. Her yıl yenilenen bu gruptan bugüne kadar toplam 17 müdür ataması gerçekleşti. Kendi ekolü ve kurum kültürüyle büyümeye inanan Alternatif Bank'ta 2020'de toplam 90 çalışan kariyer değişikliği yaparken, kendi liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen bankanın içeriden yönetici atama oranı ise yüzde 75 oldu.

Diğer taraftan 2020 yılı boyunca 93 kişi Alternatif Bank ailesine katılırken, salgın döneminde yeni çalışanların kurum kültürüne ve organizasyona adaptasyonunu sağlamak adına tüm adaptasyon süreçleri hızla dijital ortama taşındı.

Çeşitlilik ve fırsat eşitliği, Alternatif Bank'ın insan kaynakları politikasının en önemli prensipleri arasında yer alıyor. Ekip yapılanmasını da cinsiyetten bağımsız olarak eşitlikçi bir yaklaşımla doğru pozisyona doğru kişiyi yerleştirecek şekilde geliştiriyor. Bankanın kadın çalışan oranı yüzde 52, kadın yönetici oranı da yüzde 35'e ulaşmışken icra kurulundaki kadın yönetici oranı da yüzde 40 düzeyinde bulunuyor.

"Yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, "Alternatif Bank olarak yürüttüğümüz tüm çalışmaların merkezinde yer alan insan ve değerler odaklı yaklaşımımız, müşterilerimize olduğu kadar çalışanlarımız için de önemli bir yer teşkil ediyor. Alternatif Bank bugün 1.000'i aşkın çalışanıyla basiretli ve danışman banka kimliğinin temel dayanağı olarak, pusulası kabul ettiği kurumsal değerlerini görüyor. Çalışanların 'Müşterimizi Sahipleniriz', 'İçtenlikle Yaklaşırız', 'Yorulmadan Çalışırız', 'İlkleri Gerçekleştiririz' ve 'Çözüme Ulaştırırız' şeklinde belirlediği bu kurumsal değerler, banka içinde 28 gönüllü değer elçisi öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, Alternatif Bank ekolünü güçlendirmek adına tüm çalışanlara aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu geçen 2020 sonrası, sağlıktan sosyal hayata, iş süreçlerindeki teknik eğitimlerden kariyer planlamasına, liderlik eğitimlerinden kişisel gelişim çalışmalarına kadar, çalışanlara yarattıkları değeri bir mali bilanço titizliğiyle ele alıp değerlendirdiklerini belirten Firuzbay, gelişim odaklı çalışan deneyimi anlayışıyla bankamızın geleceği için yatırımları gelecek dönemde de sürdüreceklerini bildirdi.

Firuzbay, müşterilerin memnuniyetinin ancak uzman ve kurumuna bağlı çalışanlar ile mümkün olduğunun altını çizdi.

Alternatifbank, Yüksek Lisans, İngilizce, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank çalışan gelişimi odaklı yatırımlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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