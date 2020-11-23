Bankadan dijitalleşme hamlesi; hesap açma süresi 9 dakikaya indi - Son Dakika

Bankadan dijitalleşme hamlesi; hesap açma süresi 9 dakikaya indi

23.11.2020 10:55
Bankadan dijitalleşme hamlesi; hesap açma süresi 9 dakikaya indi, System.String[]

Alternatif Bank, tüm şubelerinde müşteriye dönük onay ekranları sayesinde hesap açılışı, banka kartı ve internet bankacılığı gibi temel ürün ile hizmetlerin açılış süresini 9 dakikaya indirdiğini duyurdu.

Alternatif Bank, tüm şubelerinde müşteriye dönük onay ekranları sayesinde hesap açılışı, banka kartı ve internet bankacılığı gibi temel ürün ile hizmetlerin açılış süresini 9 dakikaya indirdiğini duyurdu. Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, "Şubeye gelmeden müşteri olma ve pek çok işlemi dijital ortamda tamamlama imkanı sunuyoruz. Şubelerde yapılan işlemlerde müşteri tanımlama süresini yüzde 70 oranında kısalttık. Hesap açılışı ve ürün sahibi olma süresini tamamen dijital onaylı bir yapıya çevirerek 9 dakikaya indirdik" dedi.

'Danışman Bankacılık' anlayışıyla hizmet veren Alternatif Bank, dönüşüm hamlesini dijitalleşen süreçler ve müşteriye dönük onay ekranlarıyla tüm şubelerine taşıdığını duyurdu. Bu kapsamda, hesap açılışı, banka kartı ve internet bankacılığı gibi temel ürün ile hizmetlerin açılış süresini 9 dakikaya indirdiğini açıkladı.

DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA

Konuyla ilgili bilgi veren Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu "Banka olarak 2018'de başlattığımız dijital dönüşüm hamlemizin sonuçlarını giderek daha fazla görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla şubeye gelmeden müşteri olma ve pek çok işlemi dijital ortamda tamamlama imkanı sunuyoruz. Ödüllü altyapımız Alternext üzerinden yenilediğimiz internet bankacılığı ve mobil kanallarımızda gerçekleştirdiğimiz geliştirmelerle müşterilerimize hep daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bizim için dijitalleşme sadece hizmet kanallarındaki bir değişim değil, iş yapış şeklimiz ve sistemlerimizle uçtan uca bir bakış açısı ortaya koymak demek" diye konuştu.

"MÜŞTERİ TANIMLAMA SÜRESİNİ YÜZDE 70 KISALTTIK"

Beyzadeoğlu, "Bu amaçla müşteri deneyimini yukarı taşıyacak yeni nesil bankacılık uygulamalarımızla müşterilerimize finansal alanda yetkin bir danışmanlık hizmeti verirken, aynı zamanda onlara zaman kazandırıyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte şubede geçirilen zamanı en aza indirmek çok daha önemli hale geldi. Bu doğrultuda hizmet kanallarımızda müşteri yolculuklarını dijitalleştirerek müşteri deneyimini iyileştirmenin yanı sıra şubelerimizde işlemlerini çok daha hızlı ve kolay tamamlamalarını sağlıyoruz. Bu değişimle birlikte şubelerde yapılan işlemlerde müşteri tanımlama süresini yüzde 70 oranında kısalttık. Hesap açılışı ve ürün sahibi olma süresini tamamen dijital onaylı bir yapıya çevirerek 9 dakikaya indirdik. Aynı zamanda aldığımız belgeleri de sadeleştirdik. Müşterilerimiz bireysel veya ticari sözleşmelerde, sayfalarca belge ve onlarca imzayla uğraşmadan artık sadece birkaç imzayla süreci tamamlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN VE HİZMETLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Temel bankacılık ürünlerine sahip olmaları için eskiden 10'dan fazla imza gerektiren onay sürecini de tamamen kağıtsız, imzasız ve güvenilir bir şekilde dijital ekranlar üzerinden gerçekleştirebildiklerini söyleyen Beyzadeoğlu, "Müşteri tanımlama işlemi gerçekleştiği anda da Alternatif Kart'ını anında teslim alıyor, internet bankacılığı ve vadesiz hesabını hemen kullanmaya başlıyorlar. Tüm bu dönüşüm projeleriyle daha iyi bir bankacılık deneyimi sunmanın yanı sıra, müşterilerimizden aldığımız geribildirimler sayesinde bankamızın stratejileriyle örtüşen alanlarda ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.


Bankadan dijitalleşme hamlesi; hesap açma süresi 9 dakikaya indi

İnternet Bankacılığı, Alternatifbank, Operasyon, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bankadan dijitalleşme hamlesi; hesap açma süresi 9 dakikaya indi - Son Dakika Ekonomi


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