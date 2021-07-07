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Alternatif Bank, EBRD tarafından bir kez daha "Türkiye'nin en iyisi" seçildi - Son Dakika

Alternatif Bank, EBRD tarafından bir kez daha "Türkiye'nin en iyisi" seçildi

07.07.2021 12:33
Alternatif Bank, EBRD tarafından bir kez daha

Alternatif Bank, 2017 yılında dahil olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında, 4. kez "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülüne layık görüldü.

Alternatif Bank, 2017 yılında dahil olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında, 4. kez " Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülüne layık görüldü.

Alternatif Bank, açıklamasına göre, EBRD Dış Ticaret Programı ödül töreni, 30 Haziran'da düzenlenen EBRD'nin 30. Yıllık Toplantısı ve İş Forumu'nun Dış Ticaret Programı Bilgilendirme Oturumu'nda online olarak gerçekleşti. Alternatif Bank, stratejik önceliği olarak gördüğü dış ticaret alanında, ihracatçı firmalara her yıl sürekli artırdığı kredi desteğinin yanında uzmanlığıyla da rehberlik ederek başarılı bir performans ortaya koyarken, söz konusu programı aktif ve efektif bir şekilde kullanarak 2018'den bu yana "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülünün üst üste 4. kez sahibi oldu. Banka, EBRD Dış Ticaret Programı kapsamında 2020 yılında 185 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde dış ticaretin özellikle de ihracatın son derece önemli rol oynadığını belirtti.

Bu anlamda 2021 yılı itibarıyla ihracatta üst üste her ay gördükleri hızlı büyümeden son derece mutlu olduklarını aktaran Gür, aşılama sürecinin katkısıyla, aylık ihracat ortalamasının pandemi öncesi dönemi yakaladığını, hatta geçtiğini vurguladı.

Gür, Alternatif Bank olarak dış ticareti öncelikleri kabul etiklerini dış ticaret müşterilerini finansal açıdan ve danışman bankacılık vizyonumuzla en üst seviyede desteklemeye devam etiklerini kaydetti.

-"En büyük dayanağımız yüksek yetkinliğe sahip, alanında uzman ekibimiz"

"Bu alanda en büyük dayanağımız da yüksek yetkinliğe sahip, alanında uzman ekibimiz." ifadelerini kullanan Gür, bankanın finanse ettiği ihracat miktarının bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 33 arttığını ve 600 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Dış ticaret finansmanındaki toplam hacme baktığımızda ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 1,5 milyar doları aştıklarını belirten Gür, şunları kaydetti:

"EBRD ile süregelen verimli iş birliğimiz, son yıllarda dış ticarette gösterdiğimiz istikrarlı gelişimimizi perçinlemesi açısından ayrı bir önem taşıyor. EBRD'nin Dış Ticaret Programı'na 2017'de dahil olduk ve 2018 yılından bu yana program kapsamında belirlenen limitleri ülkemizde en hızlı ve verimli şekilde reel sektörle buluşturan banka olmaya devam ediyoruz. Bu performansımız sayesinde, EBRD tarafından üst üste 4 yıldır 'Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı' seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül uluslararası kurumların bankamıza duyduğu güvenin yanı sıra, bankamızın dış ticaretteki deneyimini ve başarısını tescillemesi açısında da bizim için ayrı bir değer taşıyor. Hedefimiz 'danışman ve basiretli bankacılık' anlayışımızla, ülkemiz ekonomisine ve ihracatçılarımıza her yıl artan bir hacimle desteğimizi sürdürmek."

Bankanın dış ticarete destek çalışmalarına da değinen Gür, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımıza finansman açısından olduğu kadar bilgiyle donanmaları için de destek sağlıyoruz. İşinde uzman olan kadromuzun bilgisini ve deneyimini 'Dış Ticaret Danışman Hattı' aracılığıyla müşterimiz olsun veya olmasın bu alanda faaliyet gösteren tüm firmalarla paylaşıyoruz. Bunun dışında ihracatçı birlikleriyle veya şubelerimiz nezdinde gerçekleştirdiğimiz 'Dış Ticaret Eğitim Seminerleri'nde firmaların ihracat süreçlerinde karşılaşılabilecek riskleri ve çözümleri aktarıyoruz. Önümüzdeki dönemde de benzer desteklerimizi artırarak, dış ticaretin ve ihracatçının her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz."

Alternatifbank, Türkiye, Banka, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alternatif Bank, EBRD tarafından bir kez daha 'Türkiye'nin en iyisi' seçildi - Son Dakika


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