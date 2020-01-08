Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na Hamdi İlkay Girgin atandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na Hamdi İlkay Girgin atandı - Son Dakika Ekonomi

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na Hamdi İlkay Girgin atandı

6 saat önce

Alternatif Bank'ın Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hamdi İlkay Girgin vekaleten atandı.

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na Hamdi İlkay Girgin atandı, System.String[]

Alternatif Bank'ın Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hamdi İlkay Girgin vekaleten atandı.

Atamayla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür "Banka olarak reel sektöre verdiğimiz desteği sürdürürken, tüm paydaşlarımızla el ele çıktığımız büyüme yolculuğunda, basiretli yaklaşımımız ve danışman bankacılarımızla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu yolculukta Mali İşler ve Planlama alanında Hamdi İlkay Girgin'in Alternatif Bank'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Hamdi İlkay Girgin ise; "Dokuz yıldır bir parçası olduğum Alternatif Bank Ailesi'nin hedeflerine ulaşmasında yeni görevimle daha fazla katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde alan Hamdi İlkay Girgin, işletme yönetimi yüksek lisans eğitimini ise Imperial College London'da tamamladı. Girgin, 2001 – 2010 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev aldı.

2010'da Alternatif Bank Ailesi'ne Mevzuat ve Uyum Bölümü Yöneticisi olarak katılan Girgin, 2020 Ocak ayından bu yana da Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.


Alternatifbank, Kaan Gür, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
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