Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama - Son Dakika

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama

6 saat önce

Alternatif Bank'ın Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hamdi İlkay Girgin vekaleten atandı.

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama, System.String[]

Alternatif Bank'ın Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hamdi İlkay Girgin vekaleten atandı.


Banka açıklamasına göre, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde alan Hamdi İlkay Girgin, işletme yönetimi yüksek lisans eğitimini ise Imperial College London'da tamamladı.


Girgin, 2001-2010 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev aldı. 2010'da Alternatif Bank Ailesi'ne Mevzuat ve Uyum Bölümü Yöneticisi olarak katılan Girgin, 2020 yılı ocak ayından bu yana da Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.


Açıklamada atamayla ilgili görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Banka olarak reel sektöre verdiğimiz desteği sürdürürken, tüm paydaşlarımızla el ele çıktığımız büyüme yolculuğunda, basiretli yaklaşımımız ve danışman bankacılarımızla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu yolculukta Mali İşler ve Planlama alanında Hamdi İlkay Girgin'in Alternatif Bank'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


Genel Müdür Yardımcısı Hamdi İlkay Girgin ise "9 yıldır parçası olduğum Alternatif Bank ailesinin hedeflerine ulaşmasında yeni görevimle daha fazla katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatifbank, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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