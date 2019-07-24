Son Dakika Haberleri: Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir...
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Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir...

15 dakika önce

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir sermaye artırım planımız söz konusu."

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür:
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir sermaye artırım planımız söz konusu."
Alternatifbank, Kaan Gür, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 Kaynak: AA
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