Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir...
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Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir sermaye artırım planımız söz konusu."
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür
: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir sermaye artırım planımız söz konusu."
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