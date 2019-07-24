Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Büyümeye geçişin kademeli olmasını, yılın ikinci yarısında...
17 dakika önce
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Büyümeye geçişin kademeli olmasını, yılın ikinci yarısında büyümenin pozitif seyir izleneceğini öngörüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür
: "Büyümeye geçişin kademeli olmasını, yılın ikinci yarısında büyümenin pozitif seyir izleneceğini öngörüyoruz."
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