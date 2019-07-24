Son Dakika Haberleri: Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine...
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Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine...

19 dakika önce

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine başlayacağını ve kademeli olarak 400 baz puana varabilecek bir faiz indirimin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür:
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine başlayacağını ve kademeli olarak 400 baz puana varabilecek bir faiz indirimin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."
Alternatifbank, Kaan Gür, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:05 Kaynak: AA
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