Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine...
19 dakika önce
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine başlayacağını ve kademeli olarak 400 baz puana varabilecek bir faiz indirimin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:05 Kaynak: AA
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür
: "Temmuz ayından başlayarak TCMB
'nin faiz indirimine başlayacağını ve kademeli olarak 400 baz puana varabilecek bir faiz indirimin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."
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