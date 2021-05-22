Alternatif Bank, kredi kartı harcamalarına para iadesiyle alışverişi kazanca dönüştürüyor - Son Dakika

Alternatif Bank Bonus kredi kartı müşterilerine, en çok tercih edilen dijital platformlar ve online alışveriş sitelerinde yaptıkları üyelik ödemeleri ve alışverişler üzerinden para iadesi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla müşterilerine değer katmaya devam ediyor.

Banka, yeni kampanyasıyla Alternatif Bank Bonus kredi kartı müşterilerine, en çok tercih edilen dijital platformlar ve online alışveriş sitelerinde yaptıkları üyelik ödemeleri ve alışverişler üzerinden para iadesi sunuyor.

Kampanya kapsamında Alternatif Bank, Bonus kredi kartı sahiplerine, 1 Mayıs-1 Ağustos 2021'de her ay, Spotify, Youtube Premium, Netflix, Fizy veya Storytel platformları arasından seçilen biri için üyelik ödemelerinin yarısını iade ediyor. Banka, kart müşterilerine ayrıca, Türkiye'nin en büyük çevrim içi yemek sipariş platformu Yemeksepeti'nde, 1 Mayıs-1 Temmuz 2021'de Alternatif Bank Bonus kartlarıyla yapacakları ilk 3 harcamanın yarısını geri ödüyor.

Banka, Bonus kart müşterilerine, online alışveriş ve market sitelerinden Trendyol ile Migros Sanal Market alışverişlerinde de para iadesi fırsatı sunuyor. Alternatif Bank Bonus kart sahipleri, 1 Mayıs-1 Temmuz'da Trendyol'dan ve Migros Sanal Market'ten yapacakları her harcamanın 25 TL'sini iade olarak geri alıyor.