Alternatif Bank "tam kapanma" tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçirdi - Son Dakika

Alternatif Bank şubeleri, yarından itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sürekliliğini sağlayacak sayıda çalışan ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında Alternatif Bank şubeleri, yarın itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sürekliliğini sağlayacak sayıda çalışan ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Banka, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan bazı şubelerinin hizmet noktalarını geçici olarak birleştiriyor. Bu dönemde hizmet verecek şubelerin detaylı bilgisine bankanın web sitesi "www.alternatifbank.com.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

Alternatif Bank, salgın döneminde müşterilerini öncelikli olarak internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM'ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarını kullanmaya yönlendiriyor.