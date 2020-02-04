Alternatif Bank'tan 178 milyon liralık net kar

Alternatif Bank'ın konsolide net karı 178 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, stratejik planı doğrultusunda bilançosunu geliştirmenin yanında müşterilerine aktardığı kaynağı artırarak geçen yılı hedefleriyle uyumlu bir şekilde tamamladı.



Bankanın konsolide rakamlara göre aktif büyüklüğü 2018 sonuyla karşılaştırıldığında yüzde 16 artarak 30,1 milyar TL oldu. Nakdi (finansal kirama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 25,6 milyar TL'ye, mevduat hacmi ise yüzde 17 artışla 16 milyar TL'ye yükseldi. Bankanın konsolide net karı 178 milyon TL olarak gerçekleşti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ekonominin dengelenme sürecini yaşadığı geçen yılda, aktif kalitelerini koruyup reel ekonomiye sundukları desteği artırarak istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini ifade etti.



Gür, mevduat hacimlerinde yüzde 17'lik bir artış gerçekleştirmenin yanı sıra ekonomiye krediler aracılığıyla sağladıkları desteği artırdıklarını belirterek, "Öz kaynaklarımız 2018 yılsonuna kıyasla yüzde 42 oranında yükselirken gerek kredilerle gerekse topladığımız mevduatla pazar payı kazanımında sektörün üzerinde bir büyüme performansı gösterdik. İhracatın finansmanını stratejik önceliklerimiz arasına alarak bu alanda ihracatçılarımızı destekleyip ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Toplam aktiflerimiz içinde özellikle ihracat taahhütlü kredilerin oranını yükseltirken, ihracatçılara verdiğimiz finansal desteği yüzde 45 artırarak 810 milyon dolara ulaştırdık." ifadelerini kullandı.



Müşterileri duymak, dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak amacıyla yönetim ekiplerinin katılımıyla düzenledikleri ziyaretlerle 40 bine yakın müşteriyle bir araya geldiklerini aktaran Gür, şunları kaydetti:



"Tüm paydaşlarımızla el ele çıktığımız büyüme yolculuğunda, basiretli yaklaşımımız ve danışman bankacılarımızla değer yaratma misyonuyla ilerliyoruz. 2019'daki başarılı sonuçları aynı hedefe birlikte koşan bir takım olarak elde ettik. Bu başarıya ulaşmada özveri ve katkıları için başta çalışma arkadaşlarıma, güven ve destekleri için hissedarımıza, müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2020'den beklentimiz ise çok daha pozitif yönlü. Piyasalardaki güvenin yükselmeye devam edeceğine, ekonomik aktivitelerin daha istikrarlı ve sağlıklı bir noktaya geleceğine inanıyoruz.



Biz de güçlenen bilançomuzla ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı, katma değer yaratmayı, dijital dönüşüm yolculuğumuzu tamamlayarak müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Banka olarak kaynaklarımızı, güçlü muhabir banka ilişkilerimizle birlikte üretimin, yatırımın, ihracatın ve ticaretin sürdürülebilir büyümesine destek verecek şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Risk yönetiminden taviz vermeden, müşterilerimizi büyüme yolunda destekleyecek, uzman ekibimizle terzi usulü çözümler sunarak değer yaratacağız."