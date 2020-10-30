Alternatif Bank'tan 9 ayda 107,1 milyon liralık konsolide net kâr

Alternatif Bank, ocak-eylül döneminde 107,1 milyon liralık konsolide net kar elde etti.

Alternatif Bank'tan ocak-eylül dönemine dair finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, banka, pandemide yeni normale geçilen üçüncü çeyreği hedeflerine paralel olarak tamamladı.

Konsolide rakamlar baz alındığında ilk 9 ayda bankanın aktifleri yıl sonuna göre yüzde 18 artarak 35,5 milyar liraya yükseldi. Bankanın nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 31,7 milyar liraya ulaştı. Mevduat hacmi ise yüzde 17 artışla 18,6 milyar liraya çıktı.

Bu dönemde de güçlü sermaye yapısını koruyan Alternatif Bank'ın, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 20'yi geçerek sektör ortalamasının üzerine çıktı. Özkaynakları yıl sonuna göre yüzde 22 artan bankanın, konsolide net karı ise 107,1 milyon TL oldu.

"Kovid-19 kaynaklı tüm yapılandırma talepleri olumlu sonuçlandı"

Açıklamada finansal sonuçlarla ilgili değerlendiri yer alan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, pandemi etkisini sürdürürken, üçüncü çeyreği yeni normale hızla adapte olarak başarıyla geride bıraktıklarını bildirdi.

Teknik altyapıları ile giderek dijitalleşen ürün ve çözümleri sayesinde hizmetlerin devamlılığını sorunsuz şekilde sağladıklarını kaydeden Gür, "Çalışanlarımızın büyük bir memnuniyetle karşıladığı, esnek ve uzaktan çalışmayı mümkün kılan AlterFlex hibrit çalışma modeli gibi günümüz dinamiklerine uygun farklı uygulamaları devreye aldık." açıklamasında bulundu.

"Bankamızın ana misyonu 'paydaşlarımızın büyüme yolculuklarında yanlarında olmak." ifadesini kullanan Gür, bu misyonun bir gereği olarak böylesi zorlu dönemlerde müşterilerin kredi ve yapılandırma isteklerini ivedilikle karşılamaya özen gösterdiklerini aktardı.

Gür, bankaya Kovid-19 kaynaklı gelen tüm yapılandırma taleplerini olumlu sonuçlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte nakdi ve gayri nakdi kredilerde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 24'lük bir artış sağladık. Bu artışın, konuya verdiğimiz önemi net bir biçimde yansıttığına inanıyorum. Bu dönemde aynı zamanda müşterilerimize üst düzey bir deneyim yaşatan ve zaman kazandıran dijital dönüşüm çalışmalarımızı da hayata geçirdik. Bu kapsamda Alternatif Bank müşterisi olmak için gerekli süreci 10 dakikanın altına indirirken, internet ve mobil bankacılık uygulamamızı, banka kartı gibi ürünlerimizi anında kullanıma hazır hale getirdik."

"Engelsiz bankacılığın örnek kurumu olacağız"

Kaan gür, üçüncü çeyrekte kamuoyuyla paylaştıkları Engelsiz Bankacılık modelinden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu.

"Son 1,5 yıldır devam eden çalışmalarımız sonucunda, bankacılık hizmetlerimize engelliler, hamileler, yaşlılar gibi her kesimden müşterilerimizin eşitlik çerçevesinde ve kolaylıkla erişebilecekleri bir iş modeli oluşturduk ve kendimize uzun vadede Engelsiz Bankacılığın örnek kurumu olma hedefini koyduk. Bu yönde gerek çalışanlarımızın gelişimi gerekse hizmet kanallarımızın erişilebilirliği açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Gür, bu dönemde önemli işlere imza atarken kendilerini daha fazlasını yapmaya motive eden ödül haberlerinin de beraberinde geldiğini kaydederek, pandeminin başından itibaren hayata geçirdikleri kapsamlı projelerle; iş dünyasının saygın ödülleri arasında yer alan 2020 Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards'da "En Değerli İşveren" ve "Yılın Şirketi" gibi kategorilerde 3 değerli ödül kazandıklarının bilgisini verdi.

Kendileri için en büyük ödülün "müşterilerinin teveccühünü ve memnuniyetini kazanmak" olduğunu anlatan Gür, bu amaçla yollarına aynı titizlikle devam ettiklerini bildirdi.

Gür, "Yılın son çeyreğinde de salgının seyrine bağlı olarak piyasalardaki risk faktörlerini etkin şekilde yöneterek, aynı eforu, hassasiyeti ve müşterilerimize verdiğimiz desteği artırarak birlikte büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla paydaşlarımıza katma değer sunmayı sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.