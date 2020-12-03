Alternatif Bank'tan Altın VOV Hesap

Alternatif Bank, vadesiz mevduatın rahatlığıyla vadelinin faiz getirisini birleştiren VOV Hesap'ın (Vadesi Olmayan Vadeli) kapsamını genişleterek altın yatırımlarını güvenli şekilde değerlendirmek isteyenlere esnekliğiyle öne çıkan Altın VOV Hesap'ı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, mevduatını avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyen müşterileri için sunduğu VOV Hesap'a altını da ekledi.

Altınını banka güvencesiyle değerlendirme ve vade beklemeden istenen zaman çekebilme avantajı sunan Altın VOV Hesap, yüzde 0,70'e varan cazip faiz oranıyla açılabiliyor. Altın VOV Hesap'tan en düşük 200 gram, en yüksek 2 bin gram altına denk gelecek mevduatı olanlar, ilk 90 gün hoş geldin faizinden yararlanabiliyor.

Ürünle ilgili detaylı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabilirken, hesap açılışı Alternatif Bank internet şubesi, mobil uygulama ve şubelerden gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, "Altın, her dönemde önemli bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Biz de banka olarak müşterilerimizin birikimlerini artırmak için avantajlı ürünler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Türk lirası, dolar ve avro cinsinden mevduata cazip faiz oranları sunduğumuz VOV Hesap ürünümüzü Altın VOV Hesap ile genişletiyoruz. Birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyen müşterilerimiz, mevduatlarından altına endeksli kazanç sağlarken, vadesiz hesapta olduğu gibi diledikleri zaman para yatırıp çekebiliyor." ifadelerini kullandı.