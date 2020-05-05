Alternatif Bank, ihracat ve ithalat yapan veya yapmayı planlayan firmalara Dış Ticaret Danışman Hattı üzerinden bilgi desteği veriyor.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uzman kadrosunun bilgi ve deneyimini, müşterisi olsun veya olmasın dış ticaret yapan tüm firmalara sunuyor. Bu sayede firmalar, salgın hastalık ortamında şubeye gitmeden ihtiyaç duydukları konularda, doğru bilgiye en hızlı şekilde "444 00 55" numaralı hat üzerinden ulaşabiliyor.

Firmalar, söz konusu hattan akreditifler, krediler, garanti mektupları, vergiler gibi konularda kapsamlı bilgiler alabiliyor. Öte yandan, gerçekleştirmeyi planladıkları ticari faaliyetlerde oluşabilecek riskler ve bunların minimize edilme yöntemleri hakkında da önerilerden faydalanabiliyor.

Dış Ticaret Danışman Hattı üzerinden sunulan bilgi ve teknik destek konuları şöyle:

"İhracat akreditifleri, ithalat akreditifleri, garanti mektupları, kontr-garantiler, vesaik mukabili işlemler, mal mukabili işlemler, peşin ödeme, transit ticaret, ülke kredileri, ihracat taahhütlü krediler (TCMB reeskont kredileri, Eximbank kredileri, banka kaynaklı krediler), ithalat kredileri, dış ticaret işlemlerinde ortaya çıkan vergiler ve uygulanan uluslararası kurallar."