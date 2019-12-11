Alternatif Bank'tan İGA Lounge'dan ücretsiz yararlanma fırsatı

Dünya çapında binden fazla havaalanı lounge alanına ücretsiz giriş ayrıcalığı sunan Diners Club Card'ın hizmet ağına İstanbul Havalimanı İGA Lounge da katıldı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada 190 ülkede 28 milyon işyerinde geçerli olan ve binin üzerinde lounge alanından ücretsiz yararlanma imkanı sunan Alternatif Bank Diners Club Card, kullanıcılarına ayrıcalıklar sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, kartın sunduğu lounge hizmetinin Türkiye'deki kapsamı genişleyerek, İstanbul Havalimanı'nda yer alan İGA Lounge da kart sahiplerinin ücretsiz kullanımına sunuldu.

Yenilenen mil programıyla kart sahipleri yurt içinde her 1 TL'lik harcamada 2 mile varan, 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak yurt dışı kampanyası kapsamında da yurt dışında yapılan her 1 TL karşılığı harcamada 3 mile varan mil kazanıyor.

Kart sahipleri, elde ettikleri millerle alan vergisi de dahil istedikleri havayolundan ücretsiz bilet alabiliyor. Mil tutarının yeterli olmaması halinde ise harcamalarının bir kısmını mil tutarından diğer kısmını kredi kartı harcaması şeklinde tamamlayabiliyor.

Diners Club Card'ı Türkiye'de müşterilerine sunan tek banka olan Alternatif Bank'ın kartla birlikte sunduğu hizmetler hakkında "www.alternatifbankdinersclub.com'dan" bilgi alınabiliyor.

Web sitesinden aynı zamanda kazanılan millerle uçak bileti, konaklama ve havaalanı transfer hizmetleri de satın alınabiliyor.

Diners Club Card, Troy ödeme sistemi aracılığıyla Türkiye'deki tüm POS cihazlarında kullanabiliyor ve ödemeler hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor.