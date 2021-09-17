Alternatif Bank'tan "İhracatçıya Güç Katan Paket"

Alternatif Bank, ihracat yapan firmaları desteklemek amacıyla bankacılık ve bankacılık dışı ürün ve hizmetlerden avantajlı şekilde yararlanacakları "İhracatçıya Güç Katan Paket"i kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, sağladığı kredilerle başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere reel ekonomiye verdiği desteği artırıyor. Banka bu kapsamda, ihracat yapan firmaların dış ticarette hem bankacılık ürünlerinden hem de bankacılık dışı hizmetlerden avantajlı şekilde yararlanacağı, İhracatçıya Güç Katan Paket adıyla yeni bir hizmet paketi oluşturdu.

Bu paketle Alternatif Bank, avantajlı şartlarda finansmana erişimin yanı sıra, firmalara EFT, havale, çek karnesi gibi bankacılık ürünlerinden alınan ücret ve komisyonlarda istisnalar sunuyor. Paket kapsamında, ihracatını artırmak isteyen müşterilere, akreditifler, krediler, garanti mektupları, vergiler, bilanço yönetimi, finansal analiz gibi konularda kapsamlı eğitimler düzenliyor; dış ticaretteki teknik veya mevzuatsal süreçler hakkında danışmanlık hizmeti veriyor. Bunların yanında ihracatçıların hayatlarını kolaylaştıracak asistans hizmetleri sağlıyor. Alternatif Bank'ın İhracatçıya Güç Katan Paket'inden, banka kaynaklı ihracat kredisi kullanan, ihracata yönelik mal alım finansmanı yapan ya da yurt içi TL akreditif finansmanı kullanan müşteriler faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, "Dış ticaret ve özellikle de ihracat, Alternatif Bank olarak odaklandığımız, yetkin insan kaynağımızla değer yarattığımız bir alan. İhracatın ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesindeki öneminden hareketle, müşterilerimizi hem finansal açıdan hem de bilgi birikimimizle en üst seviyede desteklemeye gayret ediyoruz. Bu alanda kendimizi 'Danışman Bankacılar' olarak konumluyor, uzman ekibimizle, müşterimiz olsun veya olmasın, dış ticaret yapan tüm firmalarla bilgi ve deneyimimizi paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda dış ticaretin finansmanında başarılı bir büyüme gösterdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle 2018'den bu yana banka olarak finanse ettiğimiz dış ticaret hacminin dolar bazında yüzde 40 artması ve geçtiğimiz yılsonunda 3,2 milyar dolara ulaşması bu alanda yarattığımız değerin önemli bir göstergesi. Dış ticaret alanında müşterilerimize finansal anlamda her yıl artan hacimle katkı sunarken, 2019 yılında devreye giren 'Dış Ticaret Danışman Hattı' ve düzenli şekilde devam eden 'Dış Ticaret Eğitim Seminerleri' serisiyle de ciddi bir danışmanlık desteği sağlıyoruz. Şimdi de bu hizmetleri, müşterilerimizin çok avantajlı şekilde faydalanabileceği bir pakette topladık ve 'İhracatçıya Güç Katan Paket' adıyla kullanıma sunduk.

İhracat yapan firmalarımız bu paketle iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları birçok bankacılık hizmetinden masrafsız veya çok avantajlı imkanlarla faydalanacak. Aynı zamanda yeni pazarlara açılmak isteyen tüm müşterilerimize ihracat süreçleriyle ilgili her türlü konuda uzman ekiplerimizle danışmanlık verecek, asistans hizmetlerimizle de hayatlarını kolaylaştıran çözümler sağlayacağız. Hedefimiz 'danışman ve basiretli bankacılık' anlayışımızla, ülkemiz ekonomisine ve ihracatçılarımıza her yıl artan bir hacimle desteğimizi sürdürmek."

İhracatçıya Güç Katan Paket kapsamında şu avantajlar sunuluyor:

"Bankacılık hizmetleri: ücret ve komisyon avantajları, ücretsiz ticari kredi kartı, internet ve mobil bankacılıkta ücretsiz EFT/havale, 2 adet ücretsiz çek karnesi, sigorta ürünlerinde avantajlar. Asistans hizmetleri: ücretsiz dış ticaret danışmanlık hizmeti, ücretsiz yabancı dil desteği, indirimli tercüme hizmeti, yurt dışında ücretsiz online sağlık ve seyahat destek hizmeti, ihracat pazar araştırması ve analiz, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü danışmanlığı."