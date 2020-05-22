Alternatif Bank'tan ilk çeyrekte 40,3 milyon liralık kar - Son Dakika

Alternatif Bank'tan ilk çeyrekte 40,3 milyon liralık kar

Alternatif Bank, yılın ilk çeyreğinde 40,3 milyon lira net kar elde etti.

Alternatif Bank'tan ilk çeyrekte 40,3 milyon liralık kar, System.String[]

Alternatif Bank, yılın ilk çeyreğinde 40,3 milyon lira net kar elde etti.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre bankanın yılın ilk çeyrek konsolide aktif büyüklüğü 2019'un sonuna oranla yüzde 8 artarak 32,6 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bankanın yılın ilk üç ayında nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 28,2 milyar liraya ulaşırken, mevduat hacmi ise 16,2 milyar lira oldu. Bu dönemde de güçlü sermaye yapısını koruyan Alternatif Bank'ın, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18'i geçerek sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bankanın konsolide net karı ise 40,3 milyon lira oldu. Bu dönemde sermayesini 307,7 milyon lira artıran Alternatif Bank, kaynaklarını reel ekonomiye sunmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, salgın nedeniyle tüm dünyayla birlikte benzerine daha önce hiç şahit olmadıkları bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bu dönemde en büyük önceliklerinin çalışanların ve toplumun sağlığını koruyarak, bankacılık hizmetlerini kesintisiz sunmak olduğunun altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"Aldığımız önlemlerle kısa sürede genel müdürlüğümüzde yüzde 96, şubelerimizde ise yüzde 60'ya yakın oranda uzaktan çalışma modelini uygulamaya başladık. Öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve engelli müşterilerimizin, Müşteri İletişim Merkezimizi aradıklarında direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanarak hizmet almalarını sağladık. Dijital dönüşüm yatırımlarımızın bir sonucu olarak yenilenen internet ve mobil bankacılık kanallarımızı müşterilerimizin hizmetine sunduk. Nakit yönetimi, Tedarikçi Finansman Sistemi, e-imza, e-teminat mektubu gibi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasına ve iş süreçlerini kolaylaştırmaya önem verdik."

"Özkaynaklarımız yüzde 17 arttı"

Kaan Gür, banka olarak böylesi zorlu dönemlerde tüm eforlarını müşterilerin ve çalışanların yanında olmaya odakladıklarını belirtti.

Müşterilerin finansmana erişmesine, kredi ve yeniden yapılandırma gibi taleplerine hızla cevap vererek ekonomiye destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Gür, geçen yılın sonuyla kıyasladıklarında kullandırdıkları kredilerde ve aktiflerde yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik artışın bu konuya verdikleri önemin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Gür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde öz kaynaklarımız da yıl sonuna kıyasla yüzde 17 oranında artış gösterdi. Salgın dönemi içinde olmamıza rağmen gerçekleştirdiğimiz son sermaye artışı ise hissedarımız Commercial Bank'ın, Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin somut göstergelerinden biri olarak kaynaklarımızı artırmamıza önemli bir katkı sundu. Önümüzdeki dönemde eforumuzu, hassasiyetimizi ve müşterilerimize verdiğimiz desteği artıracağız, yol arkadaşı olarak yanlarında yürümeye devam edeceğiz. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız, güçlü sermaye yapımız, uzman çalışanlarımız, güçlü ve yetkin yönetim kurulumuz ile ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz".

Alternatifbank, Kaan Gür, Gür, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'tan ilk çeyrekte 40,3 milyon liralık kar - Son Dakika Ekonomi

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