Alternatif Bank'tan mevduat kampanyası - Son Dakika

Alternatif Bank'tan mevduat kampanyası

Alternatif Bank, birikimlerini avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenlere vadeli mevduat kampanyası başlattı.

Alternatif Bank, birikimlerini avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenlere vadeli mevduat kampanyası başlattı.

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Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında, toplam mevduat tutarı hem TL hem de dolar karşılığı en fazla 250 bin TL olan müşteriler Alternatif Bank'ın cazip mevduat faiziyle hesap açabiliyor.

Alt limiti 1.000 dolar - 25 bin TL ile üst limiti 25 bin dolar - 250 bin TL arasındaki mevduat sahipleri 32-60 gün vade aralığındaki özel faiz oranlarından faydalanmak için Alternatif Bank şubelerine başvurabiliyor.

Ayrıca, Alternatif Bank'ta son bir aydır herhangi bir vadeli mevduat hesabı bulunmayan müşteriler TL için yüzde 9, dolar için yüzde 1,25 oranlarıyla kampanyadan yararlanabiliyor.

Alternatifbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'tan mevduat kampanyası - Son Dakika Ekonomi
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