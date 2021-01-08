Alternatif Bank üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti - Son Dakika

Alternatif Bank üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti

08.01.2021 11:57
Alternatif Bank üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti, System.String[]

Alternatif Bank'ta Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökay Dede, Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Özlen Sanıbelli getirildi.

Alternatif Bank'ta Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökay Dede, Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Özlen Sanıbelli getirildi.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, alanlarında çok önemli tecrübe ve birikime sahip iki değerli ismi üst yönetime dahil etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Alternatif Bank olarak ekonomiye sundukları desteği artırırken, stratejik hedefler doğrultusunda tüzel bankacılıkta önemli bir gelişim gösterdiklerini ifade eden Gür, dijitalleşme yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki dönemde tüm hizmet kanallarında hızlı bir gelişim göstereceklerinin altını çizdi.

Gür, şunları kaydetti:

"Danışman bankacılık anlayışımızı bireysel bankacılığa daha fazla yansıtarak üst düzey bir müşteri deneyimini müşterilerimize her temasta yaşatacağız. Yeni Genel Müdür Yardımcımız Gökay Dede'nin finans ve diğer sektörlerdeki deneyimiyle bankamızın hedeflerine ulaşmasında önemli katkıları olacağına inanıyorum. Diğer yandan, gerek dijital dönüşümdeki başarı gerekse müşteri memnuniyetindeki gelişim, ancak güçlü bir bilgi teknolojileri altyapısına, hızlı ve etkin yönetilen operasyonlara, müşteri odaklı ve verimli süreçlere sahip olmakla mümkün. Türkiye'nin önemli kurumlarında pek çok değişim yolculuğuna liderlik eden yeni Genel Müdür Yardımcımız Özlen Sanıbelli'nin üstleneceği kritik rol ile bankamızın gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

"Bireysel ve dijital bankacılıkta da fark yaratan ürün ve hizmetlerle büyüyeceğiz"

Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede de sunduğu terzi usulü hizmetlerle son yıllarda önemli bir gelişim gösteren Alternatif Bank ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Uzman insan kaynağı, teknolojik alt yapısı ve yeni yasal düzenlemelere yönelik hazırlıkları sayesinde bireysel ve dijital bankacılıkta da fark yaratan ürün ve hizmetlerle büyüyeceklerini bildiren Dede, "Bugün bankacılık hizmetlerimizle tanışmak isteyenler, belge ve onayların neredeyse tamamını kağıtsız ortamda gerçekleştirerek sadece 4 imza ile kolayca müşterimiz olabiliyor. Bu kolaylığı, butik ve erişilebilir çözümlerimizle birleştirerek sektörde parmakla gösterilecek bir müşteri deneyimi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Takip eden değil takip edilen işler ortaya koymayı hedefleyeceğiz"

Genel Müdür Yardımcısı Özlen Sanıbelli ise, teknolojik gelişim ve yeniliklerin gitgide artan bir ivmeyle iş modellerini köklü bir biçimde değiştirmeye devam ettiğini belirtti.

Bankacılık sektörünün, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve hızlı bir şekilde adapte eden sektörler arasında başı çektiğini bildiren Sanıbelli, "Biz de Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyon ekibi olarak atacağımız öncü ve yenilikçi adımlarla kendi alanımızda 'takip eden değil takip edilen' işler ortaya koymayı hedefleyeceğiz ve Banka'nın büyümesine, verimliliğine ve hizmet kalitesine çalışma arkadaşlarımla birlikte katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gökay Dede

Açıklamada yer alan bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği lisans mezunu olan Gökay Dede, finans sektörü ağırlıklı olmak üzere dijital bankacılık, iş geliştirme, pazarlama, satış ve inovasyon konularında yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahip bulunuyor.

Profesyonel iş hayatına 1998-2000 yılları arasında Interbank'ın MT programı ile başlayan, ardından 2000-2001 yıllarında Doğuş Holding bünyesinde görev alan Dede, 2001'de Garanti Bankası'nda Şubesiz Bankacılık Pazarlama ve Dijital Medya alanlarında sorumluluk aldı.

2008-2009 yılları arasında Eureko Sigorta'da Bireysel Elementer Sigortalar ve Dijital Kanallar Direktörlüğü yaptı.

2009-2015 döneminde Akbank'ta Direkt Bankacılık Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Dede, 2018-2019 yılları arasında Starcom Publicis Medya Ajansı'nda yönetici direktörlük görevinde bulundu.

Alternatif Bank'a katılmadan önce Hopi'de Pazarlama, Ürün Yönetimi ve Reklam Teknolojilerinden Sorumlu üst düzey yönetici unvanına sahip olan, Aralık 2020'de Alternatif Bank Ailesi'ne katılan Dede, Bireysel ve Dijital Bankacılık Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Özlen Sanıbelli

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Özlen Sanıbelli, aynı okuldan Mühendislik Yönetimi yüksek lisans (MBA) derecesine sahip bulunuyor.

Profesyonel iş hayatına 1990'da Pamukbank'ta başlayan Sanıbelli, 2003'e kadar farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı ve bankanın değişim programında yer aldı.

2003'te Değişim Yönetimi Bölüm Başkanı olarak katıldığı Akbank'ta çeşitli üst düzey görevler üstlenen Sanıbelli, son olarak Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2016-2017 yıllarında Sabancı Holding'te CEO Ofisi Direktörlüğü'nün yanı sıra Carrefoursa ve Bimsa'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve Teknosa Dönüşüm Programını şekillendirdi.

Son üç yıldır, çeşitli kurumlara üst düzey yönetim danışmanlığı hizmeti vererek dönüşüm yolculuklarına katkıda bulunan Sanıbelli, Ocak 2021 itibarıyla Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Müdür Yardımcısı, Alternatifbank, Gökay Dede, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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