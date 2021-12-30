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Alternatif Bank ve Hepsiburada'dan kadınlara özel destek paketi - Son Dakika

Alternatif Bank ve Hepsiburada'dan kadınlara özel destek paketi

30.12.2021 11:07
Alternatif Bank ve Hepsiburada'dan kadınlara özel destek paketi

Alternatif Bank, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket'i ile girişimci kadınlara özel avantajlı kredi fiyatları sunarken, dış ticaret, EFT, havale, çek karnesi gibi bankacılık ürünlerinden alınan ücret ve komisyonlarda da istisnalar sağlıyor.

Alternatif Bank, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket'i ile girişimci kadınlara özel avantajlı kredi fiyatları sunarken, dış ticaret, EFT, havale, çek karnesi gibi bankacılık ürünlerinden alınan ücret ve komisyonlarda da istisnalar sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank Hepsiburada iş birliğiyle, Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına üye olan iş ortaklarına özel yeni bir destek paketi hayata geçirildi.

Banka, "Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket" kapsamında sunduğu bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleriyle, limited veya anonim şirketlerde hakim ortak konumundaki kadın girişimcilerin işlerini daha ileriye taşımalarına destek olacak.

Alternatif Bank'ın danışman bankacılık anlayışıyla hayata geçirdiği Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket'i ile, girişimci kadınlara özel avantajlı kredi fiyatları sunulurken, dış ticaret, EFT, havale, çek karnesi gibi bankacılık ürünlerinden alınan ücret ve komisyonlarda da istisnalar sağlanıyor. Banka ayrıca, asistans hizmetleri, eğitimler ve destek hattı gibi bankacılık dışı hizmetleriyle, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli rol oynayan işinin sahibi veya ortağı kadınlara destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, "Alternatif Bank olarak, kadınlarımızın girişimci ruhları, yönetim yetkinlikleri, zorluklar karşısındaki direnç ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor, sağladığımız kaynaklarla onları desteklemeye özen gösteriyoruz. Son 3 yıldır 'Yöneten Kadına Güç Katan Paket' gibi doğrudan sunduğumuz desteklerin yanında, kadın girişimciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için oluşturulan platformları da yakından takip ediyor, farklı işbirlikleriyle elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin alanında öncü e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, bizim için son derece kıymetli bir iş birliği vesilesi oldu." ifadelerini kullandı.

Şimşek, programın bir paydaşı olmaktan son derece mutlu olduklarını aktararak "Hepsiburada ile iş ortağı olan, şirketlerinin hissedarı veya hakim ortağı konumundaki kadınlara yönelik hazırladığımız paketle işlerini desteklemeyi, iş süreçlerine, verimliliklerine ve gelişmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Danışman bankacılık anlayışımız doğrultusunda geliştirdiğimiz Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket ile, yöneten kadınlarımıza avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Ayrıca yöneten kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yüzde 5'e varan akaryakıt indirimi, ücretsiz saatlik şoför, yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması, ücretsiz sağlık uygulamaları gibi asistans hizmetleri de sağlıyoruz. Hepsiburada iş birliği ile sunacağımız hizmetlerin program üyesi tüm kadınların işlerine değer katmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

"Kadın girişimcilere desteğe hız kesmeden devam ediyoruz"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ise Türkiye'nin Hepsiburadası olarak, etkileri azalarak da olsa süren zorlu salgın döneminin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara her daim destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Alternatif Bank ile bu yeni iş birliğinin de, aynı hedefe ve kadın girişimcilere desteği sürdürmeye yönelik önemli adımlardan biri olduğunun altını çizen Büyümez, "Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana 24 bin girişimci kadına, 88 kadın kooperatifine ve 31 sivil toplum kuruluşuna destek olduğumuz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz. Pandemi döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. Alternatif Bank ile başlattığımız girişimci kadınlarımıza yönelik yeni iş birliğimizden de memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatif Bank ve Hepsiburada'dan kadınlara özel destek paketi

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Alternatifbank, Hepsiburada, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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