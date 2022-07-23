Alternatif enerjili araçlar Kocaeli'deki TEKNOFEST yarışlarında piste çıktı

Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar piste çıktı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 34, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 37 araç start aldı.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları "elektromobil" ve "hidromobil" olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Bu yıl ilk defa takımlardan 2 koltuklu ve 4 tekerli konseptte araçlar istenirken, yerli parça üreterek yarışa katılma zorunluluğu da bu yıl birden 2'ye çıkarıldı. Yarışlarda her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 30 turu tamamlaması bekleniyor.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ise her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 20 turu tamamlaması isteniyor.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek ikinci final yarışlarının ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

"Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına 150 bine yakın takım başvurdu"

Yarışmaya katılan gençlerle bir araya gelip sohbet eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, gazetecilere, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Yarışları'nın TEKNOFEST'in en kıdemli yarışması olduğunu söyledi.

Efficiency Challenge Yarışları'nın bu yıl 18'incisinin düzenlendiğini belirten Kacır, ilk yıllarda daha çok hız odaklı olan yarışların sonraki yıllarda verimlilik odaklı olduğunu ifade etti.

Kacır, dünyada enerji verimliliğinin en önemli gündem olduğuna dikkati çekerek, "Elektrikli araçların enerji verimliliği anlamında büyük kazanımlar getireceği öngörülüyor. Biz de gençlerimizin projelerinde verimlilik odaklı sonuçlar elde etmelerini bekliyoruz. Bu yarışmalar için harcanan emeğin çok yüksek karşılık bulduğunu, hem gençlerin bireysel yaşamlarında hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda çok önemli çıktılar ortaya çıkardığını gözlemliyoruz." dedi.

Milli teknoloji hamlesi heyecanını Türkiye'nin dört bir yanına yayma gayretinde olduklarını söyleyen Kacır, "Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına 150 bine yakın takım başvurdu. Bu, 750 bine yakın gencin aslında bu yolculuğa dahil olması, Türkiye'de bu heyecanın artık neredeyse tüm liselere, üniversitelere yayılmış olması demek." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da organizasyonun ilk 4 gününde araçların test ve kontrollerinin yapıldığını, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nda bugün 34 takımın yarıştığını kaydetti.