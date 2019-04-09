Son Dakika Haberleri: Alternatif Lease'in Genel Müdürü Emre Tongo Oldu

Alternatif Lease'in Genel Müdürü Emre Tongo Oldu

20 dakika önce

Alternatif Bank'ın iştiraklerinden Alternatif Lease'in yeni Genel Müdürü Emre Tongo oldu.

Alternatif Lease'in Genel Müdürü Emre Tongo Oldu, System.String[]
Alternatif Bank'ın iştiraklerinden Alternatif Lease'in yeni Genel Müdürü Emre Tongo oldu.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre bankanın iştiraki olan Alternatif Lease'in Genel Müdürlük görevine Emre Tongo atandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Finansal kiralama sektörünün önde gelen kurumlarından ve iştiraklerimizden biri olan Alternatif Lease, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda esnek ve nitelikli çözümler üreterek grubumuz içerisinde destekleyici bir rol üstleniyor. Emre Tongo'nun tecrübesiyle Alternatif Lease'in büyüme yolculuğunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine görevinde başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Alternatif Lease Genel Müdürü Emre Tongo ise müşterilere özel finansal kiralama hizmetlerini içinde barındıran en uygun çözümleri sunarak, sektöründe adından söz ettiren Alternatif Lease'de görev almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Alternatif Bank'ın iştirakleriyle birlikte başarılarına yenilerini ekleyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA

Kaan Gür, Alternatifbank, Ekonomi
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