Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor

Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor Manisa'da alternatif ürün bereketi Türkiye'nin kapya biberleri Manisa'dan Tütünün yerine ekilen kapya biberine ilgi arttı Kapya biberleri tarhanalık ve közlemelik olarak tüketiliyor Manisa'nın Salihli ilçesinin özellikle...

Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor

Manisa'da alternatif ürün bereketi

Türkiye'nin kapya biberleri Manisa'dan

Tütünün yerine ekilen kapya biberine ilgi arttı

Kapya biberleri tarhanalık ve közlemelik olarak tüketiliyor

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinin özellikle kırsal mahallelerinde tütünün yerine alternatif ürün olarak ekilen ve son yıllarda da bölgenin gözde ürünü haline gelen kapya biberinde ürün bereketi ve hasat sevinci yaşanıyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan, aromasıyla, tadıyla, kalitesiyle öne çıkan, halk arasında ise kırmızı inci olarak anılan kapya biberleri Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz, Hacıhıdır, Kemer ve Poyrazdamları Mahallelerinde hasadına başlandı. Tarlalarda tek tek toplanan ürünler, özenle kasalara sıralanıp, daha sonra ise tırlara yükleniyor. Tırlara yüklenen kapya biberleri ise sofralardaki yerini almak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kapya biberlerini ise tarlada 1.5 liradan alıcı bulduğu belirtildi.

"Kapya biberine ilgi arttı"

Ekiminden hasadına kadar bin bir emek verdikleri fidelerin artık ürün vermeye başladığını belirten biber üreticisi Hasan Akcan, "Kapya biberinde hasada başladık. Türkiye'nin her yerindeki sofralarda organik ve kaliteli Poyraz Kapya Biberi yer alıp, tüketilmeye başlanacak" dedi. Poyraz Mahallesi biber üreticilerinden Sezai Çiftçi, tütünün yerine alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan kapya biberine ilginin ise son yıllarda büyük olduğunu söyledi. Poyraz Köyü Sulama Kooperatifinin kurulup bu yılda dağıtım şebekesinin hayata geçmesiyle de ekim alanlarında ciddi bir artış olduğunu anlatan Çiftçi, "Köyümüzde kaliteli kapya biberi yetiştirilmektedir. Köyümüz geçmiş yıllarda tütünü ile meşhur idi. Tütünün fiyatı düşünce, üretici sulu tarıma geçip, kapya bibere yöneldi. Şuan yetiştirdiğimiz ve hasadını yaptığımız ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz" dedi. Ürünün özellikleri ve tüketimi hakkında da bilgiler veren Çiftçi, "Kapya biberimiz, rengi, aroması ve kalitesi aynı zamanda etli olması ile ön plana çıkmaktadır. Bakir arazilerimizde yetiştirdiğimiz kaliteli biberlerimiz dayanıklı, iri, güzel ve etli olmasıyla da ön plana çıktığı gibi közlemelik, tarhanalık ve salçalık olarak tüketilmektedir." diye konuştu.

"Gübre yok, hormon yok, organik ürün bunlar"

Sakarya'dan Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesinde yetiştirilen kapya biberini almaya gelen alıcı Mehmet Şirin Doğan ise tarladan toplanan kapya biberlerini kalitesine göre ayırıp, kasalara döşediklerini söyledi. Poyraz, Kemer, Hacıhıdır ve Poyrazdamları mahallelerinde kaliteli ürünlerin yetiştirildiğini belirten Doğan "Vatandaşımıza güzel ürün göndermek için elimizden geleni yapıyoruz. Biberler temiz ve hijyenik bir şekilde toplanıyor. Şu gördüğünüz biberler, yaylada yetişen organik ürünlerdir. Bu ürünlerde gübre yok, hormon yok. Burada toplanan ve tırlara yüklenen biberler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor" dedi.

Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor

Salihli, Türkiye, Manisa, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Koronavirüsü unutan meraklı vatandaşlar, yıkımı film gibi izledi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin korona testi pozitif çıkınca 6 polis karantinaya alındı Emniyet, "Alkolmetreden korona bulaşır" tezini çürüttü! İşte cihazın iki müthiş özelliği Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Koronavirüsten vefat eden hastanın son mesajı: Allah bunu kimsenin başına vermesin Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek
İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu         
14:33
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün uyuduğu ortaya çıktı Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün uyuduğu ortaya çıktı         
14:16
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
Uzman isim, Kayseri'de artan vaka sayısını akraba ilişkilerinin iyi olmasına bağladı Uzman isim, Kayseri'de artan vaka sayısını akraba ilişkilerinin iyi olmasına bağladı         
13:47
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı         
11:02
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor         
10:56
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 18:03:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei