Alternatif sahnenin yeni ismi Bubba oldu

Yeni neslin yetenekli ve genç müzisyenlerini destekleyen Red Bull Warm Up'ın yedinci yılında; müzik stüdyosunda kayıt yapma imkanı yakalayan isim Bubba oldu.

Bu zamana kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı projenin bu yılki kazananı Bubba oldu. Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu'da oluşan ve Eskişehir'de doğan grup müziklerini ve gelecek hayallerini anlattı. Bu yıl ilk kez sadece online olarak gerçekleşen Red Bull Warm Up'ta önce halktan ardından da 'Deli' isimli şarkıları ile jüriden tam not alan grup, karantina sürecini oldukça verimli geçirdiklerini aktardı.

'ÜRETME KONUSUNDA BİR SIKINTIMIZ YOK'

Bubba; "Red Bull Warm Up'ı kazanmış olmak bizi inanılmaz motive etti. Gelecek güzel günler için sabırsızlanıyoruz. Elimizde bayağı bir proje birikti şu an. Bazılarını derleme aşamasındayız hala... Bunun dışında da her bir araya geldiğimizde yeni bir şeyler mutlaka ortaya çıkıyor. Üretme konusunda bir sıkıntımız yok. Groove makinası gibiyiz" ifadesini kullandı.

Grubun projenin sonundaki ödülleri için hangi şarkılarını değerlendirecekleri sorulduğunda ise; "Deli de olabilir diğer şarkılarımızdan biri de olabilir... Sanırım buna vakit yaklaştığında ciddi bir şekilde istişare edip karar vereceğiz" yanıtını verdi.

'İSTEDİĞİMİZ MÜZİĞE DEVAM EDECEĞİZ'

Kariyerlerinin Red Bull Warm Up projesi ile her zamankinden daha heyecanlı bir yol aldığına işaret eden üçlü, "Bunu uzun bir yolculuk olarak görüyoruz, uzun bir yolculuğa güzel bir başlangıç yaptık ve bunu güzel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Kendi istediğimiz müziği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

RedBull.com'da yayınlanan röportajın tamamına internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.