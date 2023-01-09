Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu

09.01.2023 14:39
Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale İlçesinde alternatif tıp uzmanı, evinde yerde yatarken ölü olarak bulundu.

Denizli'nin Pamukkale İlçesinde alternatif tıp uzmanı, evinde yerde yatarken ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale İlçesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre; alternatif tıp uzmanı olarak bilinen İzzet Yüzbaş (55), randevu verdiği hastalarının gelmesi üzerine kendisine ulaşılamadı. Durumundan şüphelenilen Yüzbaş'ın yakınları çilingir yardımı ile içeri girdi. Yüzbaş'ın yerde yatarken cansız bedeniyle karşılaşan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucu İzzet Yüzbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonucu Yüzbaş'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yüzbaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Öte yandan, randevusu olan İzmir, Aydın ve Muğla'dan gelen hasta ve hasta yakınları ise yaşanan olay sonrası geri dönmek zorunda kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yakınları ulaşamayınca çilingirle evine girdiler! Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu Yakınları ulaşamayınca çilingirle evine girdiler! Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu

Pamukkale, Denizli, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2023 16:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement