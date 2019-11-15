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Son Dakika Güncel Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca Açıklaması - Son Dakika

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca Açıklaması

6 saat önce

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, turizm sektörünün 2019'da rekor kırdığını, bunun Türk turizminin tutarlılığının, direncinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca Açıklaması, System.String[]

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, turizm sektörünün 2019'da rekor kırdığını, bunun Türk turizminin tutarlılığının, direncinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Karaca, AA muhabirine, turizmde hem Türkiye'nin hem Antalya'nın beklentilerin de ötesinde bir yıl geçirdiğini söyledi.

Antalya'da 2020 yılı için rezervasyonların alınmaya başlandığını belirten Karaca, kent için 2020'nin de rekor yılı olacağını dile getirdi.

Türkiye'ye de çok sayıda turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına değinen Karaca, kısa süreli paniğe neden olan bu durumun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere tüm ilgililerin gösterdikleri refleks, sektörün duyarlı ve temkinli tavrı sayesinde en az hasarla atlatıldığını bildirdi.

Karaca, Bakanlığın vakit kaybetmeden yaptığı açıklama ve müdahale, sektör temsilcilerinin itidal çağrılarıyla ziyaretçilerin mağdur olmasının önüne geçildiğini, bunun Türk turizminin prestijini gösterdiğini ifade etti.

"Sektör güven tazeledi"

Tüm dünyada ciddi paniğe, hatta bazı destinasyonlarda kargaşaya neden olan bu iflasın, Türkiye'de sektör ve ziyaretçiler mağdur edilmeden atlatılmasının ülke turizminin geldiği noktayı ortaya koyduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Türkiye turizmi 2019'u rekorlarla geçirdi. Bu durum Türk turizminin tutarlılığının, direncinin kanıtı. Thomas Cook'un iflası bunun son örneklerinden biri. Birçok destinasyonda kargaşaya neden olan bu olayın Türkiye'de kolaylıkla atlatılması sektör güvenini tazeledi."

Cem Karaca, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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