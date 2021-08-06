Alternatif ürün ararken tohum üreticisi oldu

Kilis'te biber üreticiliği yaparken alternatif ürün arayışına giren 65 yaşındaki Abdullah Yıldız, 24 yılda kentin önemli tohum üreticilerinden birisi haline geldi.

Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde 1995'e kadar biber üreten Yıldız, daha sonra alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu sırada ata yadigarı denilen bazı tohumlara ulaşan Yıldız, tohumculuk noktasında kendini geliştirdi.

Yıllık 5 tondan fazla üretim gerçekleştiren Yıldız, tohumları yurt içi ve yurt dışında anlaştığı firmalara gönderiyor.

Üretici Abdullah Yıldız, AA muhabirine, 24 yıldan bu yana tohumlar üzerine çalıştığını ifade etti.

Son dönemlerde ekonomik getirisi yüksek alternatif ürün yetiştiriciliğine yoğunlaştığını anlatan Yıldız, "Mor reyhan, havuç, lahana çeşitleri, soğan, sarımsak, ıspanak, kavun, karpuz, salatalık ve çiçek tohumu başta olmak üzere birçok farklı sebze ve bitki türünde 120 çeşit tohum üretimi yapıyorum. Yıllık 150-200 dönüme kadar ekiyoruz. Duruma göre ürün çeşitliliğini belirliyoruz." dedi.

Tohum üretiminden iyi gelir elde ettiğini dile getiren Yıldız, "Çok hassas tohumlar ürettiğimiz için yıllık olarak 5 ile 6 ton arasında tohum üretiyoruz. İklimsel değişiklikler biraz zarar verebiliyor. Bu işten önce Antep biberi üretimi yapıyordum. O işi bıraktım, tohumculuğa başladım. Bütün tohumlarımız lisanslı. Çekirdeğini bilmediğimiz hiçbir şeyi ekmeyiz." dedi.

Destekler alternatif ürün çeşitliliğini artırdı

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de kentte son dönemlerde devletin verdiği desteklerle alternatif ürün yetiştiriciliğinin arttığını belirtti.

Özdemir, Suriye sınırının sıfır noktasında çiftçilerin üretime devam ettiğine değinerek, "Çiftçiler diğer ürünlerden para kazanamayınca alternatif ürünlere başvurdu. Bu da bizim ilimiz için önemli" ifadelerini kullandı.

Yerli tohum üretimi yapıldığına dikkati çeken Özdemir, "Kendi ürünlerimizin tohumunu üreterek piyasaya sunuyoruz. Örneğin reyhanda dönümde yaklaşık 80 ile 100 kilogram tohum elde edilmekte. Şu an kilogramı 70 liraya satılıyor. Çiftçilerimiz inşallah alın terinin karşılığını alır. Devlet olarak çiftçilerimizin yanındayız." diye konuştu.