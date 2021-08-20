Alternatif ürün "armut" Edirneli üreticilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Edirne'de çeltik, ayçiçeği ve buğdaya alternatif ekilen armut, rekoltesi ve yüksek fiyatıyla üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

Edirne merkez köyleri ile Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde yoğun dikilen armut ağaçları üreticiler için alternatif ürün haline geldi.

Devlet tarafından da teşvik edilen armut, ekim alanı, verimi ve geliri dolayısıyla son yıllarda artmaya başladı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyündeki armut bahçelerinde "Santa Maria" çeşidinin hasadına başlayan üreticiler, kovalara topladıkları meyvelerin boylamasını yaptıktan sonra kasalara dolduruyor.

Üretici Görkem Çalık, AA muhabirine, 5 yıl önce başladıkları armut yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kapısı olduğunu ve yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Farklı armut çeşitlerinin ekili olduğu 50 dönümde 12 bin 250 armut ağacında yetiştiricilik yaptığını anlatan Çalık, "Santa Maria cinsi ağaçlarda hasada başladık. 10 dönümlük alandan 40 ton üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bu yıl ürünümüzü toptan kilogramını 5 liradan pazarlıyoruz. Direkt tarladan tüccara satıyoruz." dedi.

Çalık, armut yetiştiriciliğinin geleneksel tarım ürünlerine göre getirisinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Elde ettikleri verim ve kardan memnun olduklarını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Esas amacımız az alanda çok ürün çıkartmak. Buğdaya ve ayçiçeğine nazaran 1'e 10 kazanıyoruz. Bütün arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize söylüyorum, bu işe yönelelim. Herkesin suya yakın tarlaları var, buraları değerlendirelim diyoruz. Biz ilk olarak 30 dönüm üzerine toplam 7 bin ağaçlı bahçe kurmuştuk. Ardından devlet destekli projeler hazırladık. Şu anda hasadını yaptığımız armutları devlet desteğiyle diktik, 40 ton ve üzerinde rekolte bekliyoruz. Deveci çeşidinde de ekim ayında hasat olacak ve 150 tona yakın rekolte bekliyoruz."

Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut ise üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesini teşvik edici projeler hazırlandığını dile getirdi.

Armut yetiştiriciliğinin bölge üreticilerine yüksek gelir sağladığını aktaran Akbulut, "Çok yükse getirisi olan bir iş. Dalında satılıyor. Vatandaşlara, alternatif ürünlere eğilmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Hanife Sönmez de hasat döneminde armut toplama işine geldiklerini, ev ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.