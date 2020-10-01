Alternatif yol talebini Bakan Karaismailoğlu'na iletti - Son Dakika

Alternatif yol talebini Bakan Karaismailoğlu'na iletti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, alternatif yol olmadığından her kaza sonrası Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın durduğunu, üretimin aksadığını ve ekonomik kayıplar yaşandığını...

Alternatif yol talebini Bakan Karaismailoğlu'na iletti, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, alternatif yol olmadığından her kaza sonrası Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın durduğunu, üretimin aksadığını ve ekonomik kayıplar yaşandığını belirterek Beylerderesi Viyadüğü için çözüm beklentilerini iletti.

Yaşanan her kazanın ardından şehir içi, şehirler arası ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki trafik akışını felç eden Beylerderesi Viyadüğü ile ilgili sorunu gündeme getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, uzun zamandır çözüm bekleyen ancak bugüne kadar somut bir adım atılmayan konuyu Malatya Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na iletti.

Bakan Karaismailoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Sadıkoğlu, "Hepimizin malumu olduğu üzere D-300 Karayolu şehrimizin hem diğer bölgelerle bağlantısını kuran hem de şehir içi trafik yükünü taşıyan en önemli güzergah. Beylerderesi mevkiinde bulunan Turgut Özal Viyadüğü ise adeta şehrin bir giriş kapısı görevini görüyor. Organize Sanayi Bölgemize ulaşımda da kilit rol oynayan viyadüğün herhangi bir alternatifinin bulunmaması, yaşanan kazalar sonrasında her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı OSB'mizde trafik akışının kesilmesine yol açıyor. Bu durum üretimin sekteye uğramasına dolayısıyla ekonomik kayıplara yol açıyor" dedi.

"Hem teknik hem yeterlilik açısından tartışma konusu"

Başkan Sadıkoğlu, daha önce sorunun çözümü adına yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Beylerderesi mevkiinde kullandığımız eski karayolu bildiğiniz gibi bugün sular altında. Mevcut viyadüğün ise herhangi bir alternatifi bulunmuyor. Hal böyle olunca yaşanan her kaza sonrası aynı görüntüleri yaşamak kaçınılmaz. Maalesef bölgedeki ulaşım çalışmalarında yapılan yanlış risk analizinin bir sonucu olan viyadük, hem teknik hem yeterlilik açısından uzun yıllardır tartışma konusu. Bizler yaşanan sorunun yetkililer tarafından acilen ele alınması gerektiğini birçok kez dile getirmiştik. Bu noktada özellikle sorunun OSB'deki olumsuz etkileri ve gelecek süreçte oluşturacağı sorunları şehrimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na havaalanında bizzat iletip, çözümü noktasında yardımlarını beklediğimizi ilettik. Bu talebimizde bizlere destek olan Sayın Vekilimiz Öznur Çalık hanımefendiye de teşekkür ederiz. Sayın Bakanın, Malatya'mız ve sanayimiz adına her geçen gün daha fazla risk oluşturan bu konuda gerekli desteği vereceğini umut ediyoruz" dedi.

"Vekillerimiz de konunun takipçisi olmalı"

Şehrin üretim üssü olan Organize Sanayi Bölgesindeki sorunların çözümü için azami gayret gösterdiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, "OSB'miz ve şehrimiz için ciddi riskler taşıyan Beylerderesi Viyadüğü hakkında vatandaşlarımız ve sanayicimiz de şikayetlerini dile getiriyor. Bizler üzerimize düşeni yaparak Sayın Bakanımıza bu konudaki taleplerimizi ilettik ve bundan sonra da sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Milletvekillerimizin de aynı şekilde konuyu takip edip gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Alternatif yol talebini Bakan Karaismailoğlu'na iletti

Adil Karaismailoğlu, Organize, Malatya, Kaza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alternatif yol talebini Bakan Karaismailoğlu'na iletti - Son Dakika Ekonomi

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