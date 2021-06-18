Alternatif yola 1.5 km'lik yağmur suyu hattı! - Son Dakika

Tamamlandığında Pınarhisar'dan gelen sürücüleri doğrudan Edirne Caddesi'ne bağlayarak kentin kuzey bölümündeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan alternatif yolda yağmur suyu hattı çalışması başlatıldı.

1.5 kilometre uzunluğunda

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 1.5 kilometre uzunluğundaki hat çalışmasının hemen ardından kanalizasyon hattı yapımına başlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli Caner Yaşa, "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak burada yağmur suyunu alabilmemiz için öncelikli olarak yağmur suyu hattı çalışmasına başladık. 1.5 kilometre uzunluğundaki bir çalışma olacak. Boru çapı olarak çeşitli ebatlarda olacak. Daha sonra da alternatif yolun kanalizasyon hattı çalışmasına başlayacağız. Kanalizasyon hattı aynı güzergahta olacak. Önceliğimiz yağmur suyu ve daha sonrası da kanalizasyon hattı olacak" dedi.

Taş köprüyü kurtaracak

Lüleburgaz Belediyesi'nin tüm hazırlıklarını sürdürdüğü alternatif yol, Devlet Su İşleri'nin yolun Lüleburgaz Deresi üzerindeki köprüleri yapmasıyla tamamlanacak. DSİ, köprüleri hızlı bir şekilde yaparsa, Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden 450 yıllık tarihi taş köprünün yayalaştırılması karşısında hiçbir engel kalmayacak.