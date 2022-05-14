Altgeçide düşen otomobilde can pazarı - Son Dakika
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Altgeçide düşen otomobilde can pazarı

14.05.2022 22:57

Altgeçide düşen otomobilde can pazarı Vatandaşlar yaralıları perte çıkan otomobilden çıkarmak için seferber oldu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde altgeçide düşen otomobil hurdaya döndü.

Altgeçide düşen otomobilde can pazarı

Vatandaşlar yaralıları perte çıkan otomobilden çıkarmak için seferber oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde altgeçide düşen otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar araçta sıkışanları kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 AGN 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu altgeçide düştü. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi ise çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için seferber olurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada etrafta toplanan vatandaşlarda meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını izlerken, olup biteni cep telefonları ile kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı
Altgeçide düşen otomobilde can pazarı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altgeçide düşen otomobilde can pazarı - Son Dakika


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