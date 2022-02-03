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Altgeçide sıkışan kamyonet trafiği aksattı - Son Dakika

Altgeçide sıkışan kamyonet trafiği aksattı

03.02.2022 15:35
Altgeçide sıkışan kamyonet trafiği aksattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altgeçide sıkışan kamyonet nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altgeçide sıkışan kamyonet nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Süleymaniye Mahallesi'nde seyreden E.B. idaresindeki 34 RR 7962 plakalı kamyonet, altgeçidin girişinde sıkıştı. Bu nedenle, tek şeritli yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, olası kazaları önlemek için tedbir aldı.

Bölgeye gelen çekici yardımı ile altgeçide sıkışan kamyonet kurtarıldı.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından bölgede trafik normale döndü.

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Kamyonet, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altgeçide sıkışan kamyonet trafiği aksattı - Son Dakika


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