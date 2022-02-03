Altgeçide sıkışan kamyonet trafiği aksattı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altgeçide sıkışan kamyonet nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Süleymaniye Mahallesi'nde seyreden E.B. idaresindeki 34 RR 7962 plakalı kamyonet, altgeçidin girişinde sıkıştı. Bu nedenle, tek şeritli yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, olası kazaları önlemek için tedbir aldı.
Bölgeye gelen çekici yardımı ile altgeçide sıkışan kamyonet kurtarıldı.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından bölgede trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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