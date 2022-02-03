Üye Girişi
Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı - Son Dakika

Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

03.02.2022 19:24

Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye altgeçitinde meydana gelen olayda kamyonet, altgeçite sıkıştı.

Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye altgeçitinde meydana gelen olayda kamyonet, altgeçite sıkıştı.

Olay Süleymaniye Mahallesi altgeçitinde meydana geldi. Sürücü E.B. Yönetimindeki 34 RR 7962 plakalı kamyonet, altgeçitten geçtiği sırada tentesi altgeçite takıldı. Kaza sonucu aracın tentesi parçalara ayrıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldılar.

Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı
Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı
Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

YORUMLAR
500

Kamyonet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:34 DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyondan feci görüntüler! Çok sayıda sivil öldürüldü
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 19:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement