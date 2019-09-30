Son Dakika Haberleri: Altı AB ülkesi "İkincil göç" sorununu çözmek için sınır kontrollerini yeniden başlattı
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Altı AB ülkesi "İkincil göç" sorununu çözmek için sınır kontrollerini yeniden başlattı

1 saat önce

Almanya ve Fransa dahil toplam altı Avrupa Birliği (AB) ülkesi sığınmacıların ilk ayak bastıkları ülkelerden çıkarak kaçak olarak farklı AB ülkelerine gitmesini engellemek amacıyla rastgele sınır kontrollerini yeniden başlattı.

Altı AB ülkesi

Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu altı Avrupa Birliği (AB) ülkesi, sığınmacıların ilk ayak bastıkları ülkelerden çıkarak kaçak olarak başka birlik ülkelerine gitmesini engellemek amacıyla rastgele sınır kontrollerini yeniden başlattı.


"İkincil göç" olarak adlandırılan sığınmacıların ülkeden ülkeye geçmesi özellikle Almanya, Fransa, Danimarka, Norveç, İsveç ve Avusturya'yı endişelendiriyor. Şu ana kadar sadece Avusturya sınırını kontrol eden Almanya, bu uygulamayı 2020 yılına kadar uzatacağını duyurdu.

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Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:16 
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