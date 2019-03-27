Altı Adımda Bedeninizdeki Toksinlerden Kurtulun!

Modern çağda maalesef gıda, su ve hava yoluyla eskisine göre daha fazla toksine maruz kalıyoruz.

Modern çağda maalesef gıda, su ve hava yoluyla eskisine göre daha fazla toksine maruz kalıyoruz. Ayrıca kullandığımız kozmetiklerden tutun da ev temizlik gereçlerine kadar hemen her ürün kimyasallarla dolu. Tüm bu kimyasallar kronik yorgunluk, kabızlık, kas ağrıları, konsantrasyon bozukluğu ve obezite gibi pek çok sağlık problemine yol açabilir. Şimdi vereceğimiz tavsiyelerle detoks yaparak tüm bu etkilerden kurtulabilirsiniz.İsterseniz bedendeki toksinleri atan sağlık tavsiyelerine hep birlikte göz atalım.1. Bol bol su için.2. Güne limonlu su ile başlayın.3. Doğru nefes almayı öğrenin.4. Detoks orucu tutun.5. Lifli gıdalar yiyin.6. Toksik maddelerden uzak durun.

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