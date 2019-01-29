Son Dakika Haberleri: Altı Arap Dışişleri Bakanı Amman'da Bir Araya Gelecek

Altı Arap Dışişleri Bakanı Amman'da Bir Araya Gelecek

45 dakika önce

Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek "Altılı Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın gündem maddelerinin başında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınması yer alıyor.

Altı Arap Dışişleri Bakanı Amman'da Bir Araya Gelecek, System.String[]
Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek "Altılı Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın gündem maddelerinin başında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınması yer alıyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarını "Altılı Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında başkent Amman'da ağırlayacağını ifade etti.

İstişare amaçlı görüşmelerin perşembe günü başlayacağını belirten Kudat, Arap bakanların ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve sorunlarının çözümü için görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Uzmanlara göre, Altılı Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ana gündem maddesini Suriye'nin 2011'de dondurulan Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi konusu oluşturacak.

Görüşmelerde ele alınacak diğer başlıklar arasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Haziran 2017'de başlayan Körfez krizinin olduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:30 Kaynak: AA

Ürdün, Amman, Güncel
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