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Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı

20.09.2021 19:17
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı, System.String[]

Edirne'de Osmanlı Sultanı 2. Murat Han döneminde yapılan dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları başladı.

Edirne'de Osmanlı Sultanı 2. Murat Han döneminde yapılan dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü'de restorasyon çalışmaları başladı.

Osmanlı Devletinin başkentlerinden ikincisi olan Edirne'de sık sık taşan Ergene Nehri ve sağlam bir köprü ihtiyacının artması üzerine Osmanlı padişahlarından Sultan II. Murat zamanında Mimar Muslihittin tarafından 1427-1443 yılları arasında bin 270 metre uzunluğunda taş köprü inşa edildi. Edirne'nin ilçelerinden birisine ismini veren ve Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Uzunköprü'nün restorasyon çalışmaları köprünün trafiğe kapatılması ile başladı. Tarihi köprüdeki restorasyon çalışmalarının 3 buçuk yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor. Uzunköprü ilçesine ulaşımı kolaylaştırmak için ise tarihi Uzunköprü'ye yakın yeni bir köprü yapıldı.

"YAPILACAK OLAN RESTORASYON İLE UNESCO TAM KALICI LİSTEYE GEÇMESİ İÇİN DE GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Taş köprüde incelemelerde bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapılan restorasyon ile taş köprünün UNESCO tam kalıcı listeye geçmesi için gerekli şartları yerine getirmiş olacaklarını belirtti. Vali Canalp, "Tarihi köprümüzün orijinal dokusuna uygun olaraktan ne varsa onu yapacağız. Orijinal doku taştır. Dolayısıyla taşın dışında diğer yapı elamanları unsurlarının tamamı ortadan kaldırılacak. Tarihi köprü orijinal dokusu haline getirilecek. Orijinal doku haline getirildiği için UNESCO zaten geçici listede olan şey daha sonrasında her şeyiyle orijinal haline getirildikten sonra inşallah UNESCO tam kalıcı listeye geçmesi için de gerekli şartları yerine getirmiş olacağız. Şimdi ön görmüş olduğumuz zaman üç buçuk yıl. Yani üç buçuk yıl içerisinden belki biraz daha erken olabilir, belki de biraz daha geç olabilir ama ön gördüğümüz zaman üç buçuk yıllık periyot içerisinde köprünün restorasyonunu bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"BU BİR DÜNYA MİRASIDIR VE HEPİMİZE EMANETTİR"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, atalarının miraslarına sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Biliyorum uzun süredir Uzunköprü'nün, bölgenin beklediği projeydi. İnşallah orijinal haline, eskisine uygun bir şekilde bunu yapacağız. Biliyorsunuz köprünün trafiğe açılışı 1443. İstanbul fethinden 10 yıl önce açılıyor. İnşallah sonrada hep birlikte kalıcı listeye girmesi için, UNESCO Kalıcı Dünya Miras Listesi'ne girmesi için mücadele edeceğiz. Bu bir dünya mirasıdır ve hepimize emanettir. Atalarımızın bize olan emanetlerine sahip çıkmak lazım. Bu günde böyle bir tarihi gündeyiz" şeklinde konuştu.

Tarihi miraslarına sahip çıktıklarını vurgulayan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Mehmet Basmacı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ/İHA)

Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı

Uzunköprü, Murat Han, Osmanlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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