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Altı ay içinde Konak'taki asansörlerin %52'si kontrol edildi - Son Dakika

Altı ay içinde Konak'taki asansörlerin %52'si kontrol edildi

10.08.2021 10:02
Altı ay içinde Konak'taki asansörlerin %52'si kontrol edildi, System.String[]

Konak Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol gereği düzenli olarak kontrolü yapılan asansörlerin oranı altı ayda yüzde 52'yi buldu

Konak'ta asansörler kontrol altında.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret eden TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın ve Şube Sekreteri Evrim Aksoy, ilçede bulunan 4 bin 668 asansörün yıllık kontrollerini yapan MMO İzmir Şubesine bağlı Asansör Kontrol Merkezi (AKM) tarafından elde edilen verileri Başkan Batur ile paylaştı. Ocak ayında yenilenen protokol üzerine asansörlerin rutin kontrol işlemlerini gerçekleştiren AKM, altı ayda ilçedeki asansörlerin yüzde 52'sini kontrol etti. Gerekli uyarılar ile yeşil, mavi, sarı, kırmızı etiket uygulamalarının da yapıldığı kaydedilen toplantıda Başkan Batur, "Asansörlerin bakımı önemli çünkü içinde can taşıyor. Bizler de güvenimiz tam olarak, şehrimizdeki asansörlerin kontrollerini gönül rahatlığıyla 4 yıl daha İzmir Makina Mühendisleri Odasına bırakmıştık. Protokolden sonraki altı ayda ilçemizdeki asansörlerin yarısından fazlasının kontrolü yapıldı" dedi.

Yetkili firmalarla çalışılmalı

Konak gibi yapı envanteri eski olan bir ilçede asansör kontrollerinin MMO tarafından yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Batur, apartman yöneticilerinin yetkili firmalarla çalışması gerektiğinin de altını çizdi. Yöneticilere, yetkili firmalarla çalışmalarını tavsiye eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konak'ın dezavantajı yapı envanterinin eski olması. Asansörler de eski ve yenilenmesinde sorun oluyor. Ancak asansörde can güvenliği şart. Sonuçta sürekli çalışıyor ve can taşıyor. O nedenle bakımlı ve güvenli olması gerekli. Makina Mühendisleri Odası ile yaptığımız protokol ve rutin kontroller çok önemli ancak apartman yöneticilerinin yetkili firmalarla çalışması da bir o kadar önemli. Asansör bakım anlaşmaları yetkili firmalarla yapılmalı."

Yılsonuna dek yüzde 80'den fazlası kontrol edilecek

Konak Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında ocak ayında imzalanan protokol ile ilçedeki asansörlerin kontrol işlemleri dört yıllığına yenilenmişti. Altı ay içerisinde ilçedeki toplam 4 bin 668 asansörün yaklaşık 2 bin 500'ünün kontrolleri tamamlandı. Kontroller sırasında bakımları yapılmış ve yönetmeliğe uygun bulunan asansörler güvenli olduklarını gösteren yeşil etiketle işaretlendi. Hafif kusurlu asansörler mavi, kusurlu bulunanlar sarı, güvensiz bulunanlar ise kırmızı etiketler ile işaretlendi. Belirli aralıklarla denetlenen asansörler arasında, verilen süre içerisinde gerekli onarım ve bakımı yapılan asansörlerin etiketleri mevcut duruma göre değiştirildi. Hayati tehlike oluşturan 257 asansör ise mühürlendi. Konak'taki asansörlerin yüzde 52'si ağustos ayına kadar kontrol edilirken, yılsonuna dek kontrolü tamamlanmış asansör sayısı yüzde 80'i geçecek.

Altı ay içinde Konak'taki asansörlerin %52'si kontrol edildi

Makina Mühendisleri Odası, Konak Belediyesi, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Altı ay içinde Konak'taki asansörlerin %52'si kontrol edildi - Son Dakika


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