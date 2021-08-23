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5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi - Son Dakika

5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi

23.08.2021 16:38

Sevgilisi Burak Yamantürk'ten hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Çocuğuna Üzüm adını vermek istediğinden bahseden "Bu isim için ret oyu aldım ama ben gizli gizli Üzüm diyeceğim" dedi.

Uzun yıllardır Burak Yamantürk'le birlikte olan Özge Özpirinçci, şimdilerde beş buçuk aylık hamile. Bir kız bebeği dünyaya getirmeye hazırlanan oyuncu, bebeğine vermek istediği isimden de bahsetti.

KIZINA ÜZÜM ADINI VERMEK İSTİYOR

Hürriyet'e konuşan güzel oyuncu, bebeğine vereceği isim için "Hamile kaldığımdan beri aklımda tek isim var: Üzüm. Bana herkes, "Çocuğuna bunu yapma Özge" deyip duruyor. Bence güzel bir isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35'lerinde Üzüm Hanım, 70'inde Üzüm Teyze. Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağıma. Ama kesinlikte ret oyu aldım bu isim için. Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma" dedi.

"BENİM DE EĞLENEBİLECEĞİM BİR ZAMANDA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Eylül ayında evleneceği iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Hayır ya, onu biz de okuduk. Şöyle aslında: Tabii ki bürokratik ve hukuki olarak evliliği yapmamız bebek için daha güvenli bir ortamı sağlıyor. Benim hep düşündüğüm şey şu: Mesela Allah korusun Burak hastanelik olsa ben onun ailesi değilim, hukuki olarak... Dolayısıyla nikah yapmamız gerekiyor. Devletin bizi aile olarak görmesi için. Ama düğün olayında çok net şunu söyledim Burak'a: Eğlenip dağıtamayacağım bir düğünde ben kimseyi ağırlayamam, 'Ne haliniz varsa görün' derim. O yüzden benim de misafirler gibi eğlenebileceğim bir zamanda düğün yapacağız. O da muhtemelen önümüzdeki yaz olur. Hiç acelemiz yok. Zaten birbirini bulmuş iki ruhuz. Bunu da taçlandırıyoruz bebemizle! Artık kutlamasını ilerleyen zamanlarda yapacağız.

Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, Hürriyet, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin 5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: 5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi - Son Dakika
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