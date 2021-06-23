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Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki! - Son Dakika

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

23.06.2021 10:46
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İLGİ ODAĞI OLDULARMutlu çift, Alec ve Hilaria Baldwin, The Boss Baby: Family Busines in New York adlı filmin galasına, ikisi henüz bebek olan altı çocuklarıyla birlikte katıldı.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Mutlu çift, Alec ve Hilaria Baldwin, The Boss Baby: Family Busines in New York adlı filmin galasına, ikisi henüz bebek olan altı  çocuklarıyla birlikte katıldı. Hepsi takım elbise giyen aile, galanın da ilgi odağı oldu.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

ÇOCUKLAR GAYET USLU

Alec ve Hilaria Baldwin, dokuz aylık oğulları Eduardo ile üç aylık kızları Lucia'yı kucaklarına aldı. Daha büyük olan diğer çocukları ise anne ve babalarının yanında yürüyerek fotoğrafçıların karşısına çıktı. En büyüğü 7 yaşında olan çocukların uslu durması ve objektif karşısında sanki yılların sanatçıları gibi durmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!
ALTI ÇOCUKLU HAYAT

63 yaşındaki Alec Baldwin ile 37 yaşındaki yoga eğitmeni Hilaria Baldwin'in, 7 yaşında Carmen, altı yaşında Rafael, dört yaşında Leonardo, üç yaşında Romeo, altı aylık Edoardo ve 3 aylık Lucia adında altı tane çocuğu bulunuyor.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

BALDWIN'İN BİR DE YETİŞKİN KIZI VAR

Alec Baldwin, Hilaria Baldwin ile olan evliliğinden altı çocuk babası. Bunun yanı sıra eski eşi oyuncu Kim Basinger'dan da Ireland adlı 25 yaşında bir kızı bulunuyor. Ireland Baldwin, model olarak kariyer yapıyor.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!
KADRODA ÜNLÜLER YER ALIYOR

Baldwin ailesinin tam kadro galasına katıldığı The Bobb Baby: Family Business in New York aynı adlı serinin ikinci filmi. Animasyon türündeki filmde Alec Baldwin'in yanı sıra Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow'un da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro görev aldı.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!
İKİ BEBEK ARKA ARKAYA GELDİ

Hilaria Baldwin, sık sık sosyal medya sayfasından çok çocuklu aile yaşantısından kesitler sunan paylaşımlar yapıyor. Hilaria Baldwin, geçen yılın şubat ayında Eduardo adını verdikleri oğullarının doğumunu duyurmuştu.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!
HERKESİ ŞAŞIRTTI

Baldwin, onun doğumundan altı ay sonra da bu kez Lucia adını verdikleri kız bebeğin aralarına katıldığını sosyal medyadan duyurup herkesi şaşırtmıştı. Bu bebeğin evlatlık olduğu iddiaları ortaya atıldı önce. Fakat sonra Lucia Baldwin'in, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

ONLARIN DA ÇOK SAYIDA ÇOCUĞU VAR

Beş farklı kadından toplamda 10 çocuk sahibi olan ünlüyü biliyor musunuz? Peki ya hangi ünlü her sevgilisinden birer çocuk sahibi oldu. İşte yaşadıkları her evlilik ya da ilişkiden çocuk sahibi olan ünlüler.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

ALTI ÇOCUĞU VAR

Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerden biri de Pittbull. Model Barbara Alba'dan dünyaya gelen iki çocuğu biliniyor. Bunun dışında farklı kadınlardan 4 çocuğu daha var Pittbull'un. Yani ünlü şarkıcı toplamda altı çocuk babası.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!
ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK

Marc Anthony'nin Jennifer Lopez'in ikiz çocukları Max ve Emme'nin babası olduğunu bilmeyen yok. Oysa ünlü şarkıcı toplamda 6 çocuk babası, çocuklarının anneleri de 3 farklı kadın. İkizleri, Jennifer Lopez ile evliliğinden. Eski eşi Dayanara Torres'ten iki tane oğlu var şarkıcının. Debbie Rosado'dan da bir yetişkin kızı ve bir de evlatlık oğlu var.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

10 ÇOCUK BABASI Gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri Eddie Murphy. Ünlü şarkıcının anneleri beş farklı kadın olan toplam 10 çocuğu bulunuyor.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

ÜÇ ERKEK BİR KIZ

Gösteri dünyasının çok çocuklu ünlü çiftlerinden biri de David ve Victoria Beckham. İlk bebeklerini evlenmeden önce dünyaya getiren çift, daha sonra iki erkek çocuk sahibi daha oldu. Tek kızları ise sonradan dünyaya geldi.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

ÇAPKIN ŞARKICININ DA ÇOK ÇOCUĞU VAR

Bir dönemin en yakışıklı şarkıcılarından biri olan Julio Iglesias çapkınlığıyla da bilinirdi. Ünlü şarkıcının eski eşi Maria Isabey Breysler Arrastia'dan üç tane çocuğu var. Hollandalı model Miranda Rijnsburger ile birlikteliğinden de beş tane çocuğu bulunuyor.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!
ALTI ÇOCUKLU AİLE

Angelina Jolie ile Brad Pitt de Hollywood'un çok çocuklu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğu var çiftin. Ayrılık sürecinde de onları en çok zorlayan konu, çocukların velayeti oldu.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!
O DA ÇOK SAYIDA ÇOCUK SEVİYOR

Eski ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi olan Klum daha sonra da şarkıcı Seal ile olan evliliğinden üç çocuk daha dünyaya getirdi.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

ALTI ÇOCUKLU

Usta yönetmen Steven Spielberg'in de bazıları evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor.

Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki!

Kim Basinger, Alec Baldwin, New York, Yoga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Altı çocuklu aile galada: Hepsi öyle uslu durdu ki! - Son Dakika Magazin


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