Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti - Son Dakika

Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti

6 saat önce

Google'ın sağlık araştırmaları birimi Google Health ve İngiltere'deki Imperial College'ın geliştirdiği bir yapay zeka programı, filmleri iki doktorun birden incelemesi kadar iyi sonuçlar verdi.

Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti, System.String[]

Google'ın sağlık araştırmaları birimi Google Health ve İngiltere'deki Imperial College'ın geliştirdiği bir yapay zeka programı meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti.

Program, altı doktor tarafından 29 bin kadının mamografi filmleri temel alınarak hazırlandı.

Sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, geliştirilen algoritma, filmleri iki doktorun birden incelemesi kadar iyi sonuçlar verdi.

Yapay zeka, mamografi filmlerini bir radyoloğun okuduğu vakaların yüzde 2,7'sinde kanserin atlandığını tespit etti.

Vakaların yüzde 1,2'sinde ise meme kanseri teşhisi konulan kadınların aslında hasta olmadıkları belirlendi.

Araştırma, yapay zekanın kadınların sağlık kayıtlarına erişimi olmadan yapıldı.

Birkaç saniye içinde sonuç

Mamografi filmlerini birkaç saniyede değerlendirebilen programın, meme kanserinde doğru teşhis oranını artırıp her durumda son kararı verecek olan radyologların yükünü hafifletebileceği belirtiliyor.

Meme kanseri, kadınlarda kalp hastalıklarından sonra ikinci büyük ölüm nedeni. Fakat erken teşhis ve tedavi sonucu büyük oranda değiştirebiliyor.

Araştırmada sadece ABD ve İngiltere'de her yıl toplam 42 milyondan fazla mamografi incelendiğine dikkat çekildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) mamografi filmleri iki doktor tarafından birden okunuyor. Doktorların teşhiste uzlaşamadığı durumlarda üçüncü bir doktordan görüş isteniyor.

Ülkede 50-70 arasındaki tüm kadınlara üç yılda bir mamografi yapılıyor.

İngiltere, Google, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadın arkadaşına cübbeyle erotik poz verdiren katibin işine son verildi
"Tüm bereketine açıyorum kendimi" diyen Demet Evgar, bacaklarını açarak yılbaşı pozu verdi Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi

Son Dakika Haberleri
19:11 Yılbaşında ölümle sonuçlanan 'görüntülü uyuşturucu pazarlığına' 2 tutuklama - Son Dakika Haber
19:10 Doğu Akdeniz - EastMed doğalgaz boru hattı anlaşması Atina'da imzalanıyor - Son Dakika Haber
19:10 Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın' - Son Dakika Haber
19:06 Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. - Son Dakika Haber
19:05 Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika Haber
18:30 TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Son Dakika Haber
18:16 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 19:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]