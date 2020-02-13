Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu - Son Dakika

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Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar Bursa'da bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar Bursa'da bulundu.
Şuhut'ta Öğretmen Evinde yaşayan ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle kendisinden haber alınamayan Hatice Söğütçepınar'ın Bursa'da olduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar'ın babası, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, bu sabah 10.35 civarlarında kızının Bursa'da olduğu haberini aldıklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR
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