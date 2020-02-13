Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu - Son Dakika

Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar Bursa'da bulundu.

Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar Bursa'da bulundu.


Şuhut'ta Öğretmen Evinde yaşayan ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle kendisinden haber alınamayan Hatice Söğütçepınar'ın Bursa'da olduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar'ın babası, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, bu sabah 10.35 civarlarında kızının Bursa'da olduğu haberini aldıklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Hatice Çarpar, Afyon, Şuhut, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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