Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi

17.03.2023 10:53
Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Aydoğdu Sokak'taki altı katlı bir binanın altındaki dükkanın bodrum katına kaçak kapı açmaya çalışan kişiler komşularının uyarılarına kulak asmayınca, olay yerine giden gazetecilerin olayı görüntülemesi bile perde duvarı keserek kapı açmaya...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Aydoğdu Sokak'taki altı katlı bir binanın altındaki dükkanın bodrum katına kaçak kapı açmaya çalışan kişiler komşularının uyarılarına kulak asmayınca, olay yerine giden gazetecilerin olayı görüntülemesi bile perde duvarı keserek kapı açmaya çalışan vatandaşları işlerinden alıkoymadı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde binlerce evin yıkımına ve binlerce insanın ölümüne sebep olan depremlerin ardından, binaların kolonlarını kesildiği iddialarının en bariz örneği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kameralara yansıdı. İddiaya göre, bir yandan binanın perde betonunu kesmeye çalışanlar, diğer yandan önceden verdikleri sipariş demir kapıyı binanın önüne getiren demirci bina önünde zabıtaları görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaçak depo kapısını, binanın perde betonu keserek açmaya çalışan iki kişi ve depo sorumlusu olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi tespit eden Çerkezköy Belediyesi zabıta ekipleri, şahıslar hakkında "İmar Kanunu'na aykırı işlem yapmak"tan tutanak tuttu.

Onlarca insanın yaşadığı altı katlı binada bina sakinleri durumu görmezlikten gelirken, çevredeki duyarlı vatandaşların ihbarıyla gazetecilerin olay yerine gelmesi sonrası bir gazetecinin 'Perde beton mu kesiliyor?' sorusu üzerine, betonu kesen usta gazeteciye tepki göstermeye çalışarak, kameranın kapatılmasını istedi.

Depoya kapı açmaya çalışan dükkan sahipleri, demirciden sipariş verdikleri kapıyı da hazır tutarlarken, olayda karşılarında zabıtayı gören inşaatçılar, beton delici ve matkapları arabalarına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da yaşanan olay sonrası İmar Kanunu'na aykırı şekilde binada yapılan tadilatı durdurduklarını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattıklarını, bilgilerle ilgili gerekli adli ve idari işlem yapacaklarını ifade etti.

Olay sonucu, altı katlı 15 dairenin bulunduğu binada açmayı planladıkları yer için kapıcının getirdiği kapı da ortada kaldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi İçi harabe vaziyette terk edilen bina mahalle sakinlerini tedirgin ediyor İçi harabe vaziyette terk edilen bina mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Kahramanmaraş, Çerkezköy, Tekirdağ, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Adı setteki yasak aşk skandalına karıştı! Hedef gösterilen Deniz Baysal'dan yalanlama gecikmedi
10:41 Dolar/TL, 19,00 seviyesinden işlem görüyor
10:58 Seçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek
10:56 Türkiye, Avrupa'da tarihi bir sezon geçirdi! İşte ülke puanına en çok katkı sağlayan temsilcimiz
09:49 Aday adaylık başvurusu yapan gencin adını duyan inanamıyor: Bana kimliğimi soruyorlar
10:31 CHP'de sıcak saatler! İki belediye başkanı istifa kararı aldı, Kılıçdaroğlu engelledi
10:28 Melo'nun Fenerbahçe, Avrupa'ya veda eder etmez yaptığı paylaşım sarı-lacivertlileri çıldırttı
10:16 Survivor 2023'e veda eden isim Fatih oldu
09:43 Samsun'da aile grubuna son bir mesaj bırakan 21 yaşındaki genç ölü bulundu
09:56 Kentsel dönüşümde yeni destek paketi! Kredi üst limiti 1 milyon 250 bin TL'ye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 11:15:04. #1.13#
SON DAKİKA: Altı katlı binanın perde betonunun kesilmek istenmesi böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement