"Altı kez şampiyon olmam beni mükemmel yapmaz"

Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek pilotlardan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Marmaris'te çok zor etaplar bulunduğunu belirterek, "Her şeye açık bir hafta sonu olacak, şansın da yanınızda olması gerekiyor. Altı kez şampiyon olmuş olmam beni mükemmel yapmaz. Hep daha iyisi için çabalıyorum." dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla 12-15 Eylül'de düzenlenecek şampiyonanın hazırlıkları tamamlandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris'in zorlu ve bir o kadar da doğa harikası parkurlarında gaza basacak.

Şampiyonluk yolunda belirleyici olacak Türkiye Rallisi'nde birincilik arayan Fransız pilot Sebastien Ogier de hem sezonun üçüncü zaferine ulaşmayı hedefliyor hem de üst üste yedinci şampiyonluğunu kovalamaya devam etmek istiyor.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı'nda AA muhabirine konuşan Red Bull sporcusu Ogier, bu hafta sonu puan almalarının çok önemli olduğunu, puan alamazlarsa yarışın uzağında kalacaklarını söyledi.

Ralli de her an her şey olabileceğini vurgulayan Ogier, " Almanya'nın hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. İlk gün sorun yaşayınca sakin kalmak kolay olmuyor. İkinci gün de benzer sorunlar yaşadık, bu yüzden üçüncü gün sakin kalmak pek mümkün olmadı. Bunlar geride kaldı. Önümüzde hala 4 yarış var, kazanmak için şansımız devam ediyor." diye konuştu.

"Kimse mükemmel olamaz"

Mücadeleye devam etmek zorunda olduklarını anlatan Ogier, bir takım çalışması yaptıklarını, birlikte kazanıp birlikte kaybettiklerini dile getirdi.

Bu süreçte daha çok çalışarak, daha çok beraber olmaları gerektiğine işaret eden Ogier, hafta sonu işler istedikleri gibi gitmezse pek şanslarının kalmayacağını bildirdi.

Bu sene puanlamada çok geride olduklarını ama geçen sene kazanarak geri dönebileceklerini kanıtladıklarını vurgulayan Ogier şöyle konuştu:

"Bu sene de hala şansımız olduğuna inanıyorum. Ott geçtiğimiz rallilerde çok iyiydi ama bu hafta sonu olan rallide kimin kazanacağını kestirmeniz pek mümkün değil. Her şeye açık bir hafta sonu olacak, şansın da yanınızda olması gerekiyor. Her zaman 'Nasıl daha iyi olabilirim' diye düşünüyorum. Altı kez şampiyon olmuş olmam beni mükemmel yapmaz. Kimse mükemmel olamaz . Hep daha iyisi için çabalıyorum. Avrupa'da havalar soğuktu, buraya gelip güneşle karşılaşmak gerçek güzel. Geçen sene hızlı olduğum etaplar vardı. Bakalım bu sene neler olacak. Geçen seneden daha iyi olmamız gerekiyor. Bu rallide maksimum şekilde arabayı zorlayamıyorsunuz, çok zor etaplar var. Emin olduğum tek şey maksimum puana ihtiyacımız var."

Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan Sebastien Ogier, sezonun bitimine 4 yarış kala topladığı 165 puanla genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor. Pilotlar sıralamasının zirvesinde 205 puanla Ott Tanak yer alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 172 puanla ikinci basamakta bulunuyor.