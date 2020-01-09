Altı kişilik kol kuvveti ile yapılan tatlı, tadına doyulmuyor - Son Dakika

Sivas'ın yöresel lezzetlerinden tel helvası, altı kişilik kol kuvveti ile yapılıyor. Yapımı gözleri korkutsa da tadına doyulmuyor.



Sivas'ta unutulmaya yüz tutmuş lezzetler arasında yer alan tel helvası, yapımındaki güçlük dolayısı ile göz korkutsa da lezzeti ile vazgeçilmiyor. Şeker, su, limon tuzu ve un karışımı sert bir hamurun altı kişi tarafından yaklaşık 6 kişi tarafından çekilmesi ile hazırlanan helva, iyi bir aşçılık kadar kol kuvveti de gerektiriyor.



Sivas'ta yok olmaya yüz tutmuş mutfak kültürü arasında yer alan tel helvanın gelerek nesillere tanıtılması ve yaşatılması için Mimar Sinan Anaokulu'nda bir program düzenlendi. Sivas'ta sayıları azalan tel helva ustalarından Murat Aygün, minik öğrenciler için öğretmenlerinin yardımı ile sınıfta tel helva hazırladı.



Yapımı emek istiyor



Tel helva yapımının kolay olmadığını belirten Murat Aygün, "Yöresel tel helvasını ailemden öğrendim. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan tel helvası, geçmişte Sivas'ta uzun kış akşamlarında sıra gezmelerinde yapılıyordu. Bu benim çocukluğumda aklımda kaldı. Tel helvasını yaymak ve yaşatmak amacıyla okullarımızda, anaokullarımızda her yerde yapıyoruz. Tel helvası yapımında şeker, su, limon tuzu ve kavrulmuş un kullanılıyor. Bunun karışımında miyane dediğimiz karışım ortaya çıkıyor. Miyane dediğimiz karışımı soğutuyoruz ve yoğurma işlemini yapıyoruz. Ondan sonra kavrulmuş unla buluşturuyoruz. Bizlerin elinde çekile çekile tel helvası oluyor. Tel helvasının miyanesini 1-2 kişi hazırlar. Çekim işleminde 6 kişi olması lazım. Birliği ve beraberliği temsil eden bir tatlıdır. Yapımı yaklaşık 2 saat buluyor. Miyane kaynama işlemi 1 buçuk saati buluyor, çekme işlemi ortalama 30 dakika sürüyor. Biz bu gün 7 kişi çektik. Sayı daha az olursa iyi olmaz. İnsanın ister istemez kolları yoruluyor, alın teri döküyoruz. Yapımı kolay bir yiyecek değil, emek isteyen bir yiyecek"dedi.



Kolları yoran lezzet



Mimar Sinan Anaokulu Müdür Yardımcısı Murat Kaya, tel helvası çekme işleminde kendisinin ve arkadaşlarının bir hayli yorulduklarını belirterek, "Biz Mimar Sinan anaokulu olarak kültürel faaliyetlerimizi çocuklarımıza göstermeyi ve yaşatmayı planlıyoruz. Ustamızda bu etkinlikler kapsamında Sivasımızın geleneksel tel helvasını yaptı. Kültürel faaliyetlerimizi yaparak çocuklarımızın bu öğeleri unutmamasını sağlıyoruz. Bu şekilde etkinliklerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Biz helvayı 7 kişi çektik. Yapması zahmetli ama sonunda çok lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Gerçekten yorucu arkadaşlarımızın kolları hep yoruldu. Birliği ve beraberliği temsilen çok eğlenceli bir tatlımız" dedi. - SİVAS